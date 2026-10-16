Tunisie: Pourquoi - Un grand hôpital isolé

Les travaux au niveau de l'entrée Sud de Tunis ont eu un impact immédiat sur l'accès à l'hôpital des traumatismes et des grands brûlés de Ben Arous. L'ouverture du nouveau pont a eu pour effet de dévier la circulation. Du coup, les bus et les taxis collectifs ne passent plus à proximité de cet établissement hospitalier.

Ceux qui veulent y parvenir ont, donc, été privés des seuls moyens de transport. Ils n'ont plus le choix qu'entre le taxi individuel ou à pied (pour les riverains les plus proches). Dans le premier cas, les taxis en question ne cherchent que des courses de longues distances. Dans le second cas, les piétons n'ont pas été pris en compte comme il se doit dans la réalisation de ces ouvrages.

D'où l'extrême urgence de réviser les plans de circulation et d'assurer des liaisons par les moyens de transport public.