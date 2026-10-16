Tunisie: Une station de dessalement de 50 000 m³ par jour inaugurée à Sousse

La station de dessalement de l'eau de mer de Sidi Abdelhamid, dans le gouvernorat de Sousse, a été officiellement inaugurée vendredi, avec une capacité de production de 50 000 mètres cubes par jour. D'un coût total d'environ 130,5 millions de dinars, cette infrastructure devrait bénéficier à quelque 3,1 millions d'habitants et contribuer à renforcer l'approvisionnement en eau potable dans les gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Nabeul, ainsi que dans le nord du gouvernorat de Sfax.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, Ezzeddine Ben Cheikh.

Dans une déclaration à Diwan FM, le président-directeur général de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), Abdelhamid Mnaja , a précisé que la station affiche une capacité de production de 600 litres par seconde. Fonctionnant en continu, 24 heures sur 24, elle produit une eau destinée à la consommation humaine, conforme à la norme tunisienne NT 09.14 et aux standards de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

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Selon le responsable, la mise en service de cette infrastructure devrait contribuer à réduire les perturbations et les coupures récurrentes d'eau potable, notamment celles enregistrées l'année dernière à la suite de la baisse des apports du barrage de Nebhana. Cette situation avait entraîné un déficit estimé entre 600 et 700 litres par seconde.

Les équipes de maintenance et la salle centrale des opérations sont mobilisées en permanence afin d'assurer des interventions rapides et de préserver la régularité de la distribution, a ajouté Abdelhamid Mnaja.

Un investissement de 130,5 millions de dinars

Le coût global du projet est estimé à 130,5 millions de dinars, financés par le budget de l'État. Cette enveloppe comprend 115 millions de dinars pour la réalisation de la station de dessalement, 11,7 millions de dinars pour les conduites de raccordement, 2 millions de dinars pour les travaux électriques et 2,6 millions de dinars pour les travaux de connexion.

Le projet s'inscrit dans le cadre du renforcement du système d'acheminement des eaux du Nord et de l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable dans les régions du Cap Bon, du Sahel et de Sfax.

La station fait toutefois l'objet de procédures techniques de réception propres aux grands projets complexes. Une phase de fonctionnement semi-industriel et des essais sont prévus afin de vérifier sa conformité aux exigences du cahier des charges et du contrat. Le contrôle des performances doit se poursuivre au cours de la période d'essai, puis pendant une année à compter de la réception provisoire, afin d'évaluer le fonctionnement opérationnel de l'installation.

Le dessalement parmi les solutions face au stress hydrique

Lors de la cérémonie, le ministre Ezzeddine Ben Cheikh a souligné la nécessité de conjuguer les efforts nationaux pour préserver les ressources hydriques et développer des solutions durables face aux défis de l'eau en Tunisie.

Il a indiqué que le dessalement de l'eau de mer permet de mobiliser des ressources supplémentaires importantes, tout en appelant à tenir compte des impacts environnementaux de ces projets et à les intégrer dans une stratégie globale.

Le ministre a également insisté sur l'importance de développer la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation des cultures adaptées, considérant cette démarche comme une solution complémentaire pour répondre aux besoins en eau.

Enfin, il a souligné la nécessité d'assurer l'entretien du réseau de la SONEDE afin de préserver la continuité de l'approvisionnement et de limiter les pertes d'eau.