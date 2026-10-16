Angola: Discours sur l'état de la nation du Président de la République

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, prononcera son discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale ce jeudi, à l'occasion de l'ouverture de la cinquième et dernière session législative de la cinquième législature, qui s'achèvera en 2027.

Ce discours s'appuie sur l'article 118 de la Constitution de la République d'Angola (CRA), qui confère au Président de la République l'obligation de s'adresser à la nation, à l'ouverture de l'année parlementaire, pour présenter un message sur la situation nationale et les politiques visant à résoudre les principaux problèmes, à assurer le bien-être des citoyens et à favoriser le développement de la nation.

Plus qu'une simple formalité institutionnelle, ce message constitue un moment d'évaluation de la gouvernance, de présentation des priorités de l'Exécutif et de dialogue avec les représentants élus des citoyens.

Ainsi, le discours présidentiel s'inscrit dans le cadre du principe de séparation et d'interdépendance des fonctions des organes de la souveraineté, consacré par l'article 105 de la Constitution.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En tant que chef du pouvoir exécutif, le Président de la République définit l'orientation politique du pays et assure la gouvernance, conformément à l'article 120.

L'Assemblée nationale est chargée d'exercer les fonctions législatives, politiques et de contrôle prévues par la Constitution.

Le message permet au Chef de l'État de présenter les grandes orientations de la gouvernance, mais il ne se substitue pas au contrôle parlementaire ni aux procédures légales nécessaires à la mise en oeuvre des mesures annoncées.

À cet égard, l'article 162 confère à l'Assemblée nationale le pouvoir de contrôler l'exécution des lois et le budget général de l'État, ainsi que des mécanismes de surveillance de l'activité publique, dans les limites fixées par la Constitution.

La relation entre les deux organes repose donc sur la distinction des pouvoirs et la coopération institutionnelle, le Parlement n'étant pas subordonné au Président de la République.

Dernière session législative avant les élections

L'ouverture de la dernière session législative de la cinquième législature se déroule pendant la période préparatoire au prochain cycle électoral, prévu pour 2027. Cette période confère une importance particulière à l'évaluation du mandat du Président João Lourenço et à la présentation des priorités pour la fin de la législature.

Dans ce contexte, le discours sur l'état de la nation est l'occasion d'informer les citoyens sur les résultats de la gouvernance, les défis actuels et les engagements non tenus, ainsi que d'alimenter le débat politique entre les forces représentées au Parlement.

Cette session marque également une étape importante dans le travail des députés, qui doivent continuer d'évaluer les initiatives législatives et de suivre l'activité gouvernementale jusqu'à la fin de la législature.

Composition et organisation du Parlement

L'Assemblée nationale est l'organe monocaméral représentant les citoyens et exerçant le pouvoir législatif. Elle est composée de 220 députés élus lors des élections générales de 2022 pour un mandat de cinq ans.

Dans la législature actuelle, le MPLA détient 124 sièges et l'UNITA 90, tandis que le PRS, le FNLA et le PHA comptent chacun deux députés.

Cette composition confère au MPLA la majorité parlementaire, tandis que l'UNITA constitue la deuxième force politique à l'Assemblée nationale.

La structure parlementaire intègre les groupes parlementaires et les représentants des différentes formations politiques, qui participent aux débats, à l'évaluation des initiatives législatives et aux activités de contrôle, conformément à leurs compétences réglementaires.

La direction des travaux est assurée par le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, assisté des vice-présidents et des secrétaires du Bureau.

L'organisation interne comprend également l'Assemblée plénière, le Bureau, le Comité permanent et dix commissions de travail spécialisées.

Les commissions spécialisées suivent des domaines tels que les affaires constitutionnelles et juridiques, la défense et la sécurité, les relations étrangères, l'administration publique, l'économie et les finances, la santé, l'éducation, la culture, la famille et les droits de l'homme.

Elles sont également chargées d'analyser les pétitions, les plaintes et les suggestions des citoyens.

Cette organisation permet la répartition du travail législatif et de contrôle par domaines thématiques, avant que les questions ne soient examinées en séance plénière, où les députés débattent et votent sur les projets de loi soumis à l'Assemblée nationale.