Angola: Le pays et la Namibie définissent des mécanismes de construction conjointe d'un barrage hydroélectrique

Luanda — L'Angola et la Namibie ont défini ce vendredi à Luanda la structuration des mécanismes pour le début de la construction du barrage hydroélectrique binational de Baynes, situé dans la province du Cunene.

Au cours d'une rencontre entre les ministres de l'Énergie et des Eaux de l'Angola, João Batista Borges, et de l'Industrie , des Mines et de l'Énergie de Namibie, Modestus Amutse, les parties ont évalué les mesures à prendre pour construire l'infrastructure, qui s'élève à environ 1,5 milliard de dollars US.

Conçu pour produire 860 mégawatts (MW) d'électricité, le barrage vise à renforcer la sécurité énergétique des deux pays et à accélérer l'intégration en Afrique australe.

Au cours de la rencontre, le ministre de l'Énergie et des Eaux João Batista Borge a souligné que le montant prévu concernait la construction du barrage principal et la régulation en aval (où le courant d'eau coule), pour atténuer les impacts environnementaux sur les débits de pic.

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"Les coûts n'incluent pas les infrastructures associées, comme les lignes de transmission et les routes d'accès, composants à développer individuellement par chaque pays", a-t-il précisé.

Sur le plan de l'intégration régionale, João Batista Borges a souligné l'interconnexion des réseaux électriques par le biais du projet ANNA (Angola - Namibie) et le développement de la future sous-station de Cahama, pointés comme des éléments essentiels pour que l'énergie parvienne aux systèmes nationaux et aux marchés de la région.

Pour sa part, le ministre namibien de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Modestus Amutse, a plaidé en faveur d'une transition rapide du projet de la phase d'études à sa construction effective, soulignant que la réunion avait servi à analyser les modèles de financement et à accélérer la mise en oeuvre de l'ouvrage.

« Le moment est venu de mettre fin à la phase de développement et de commencer les travaux de construction », a affirmé le dirigeant, réitérant qu'il s'agit d'une entreprise vitale pour la durabilité du secteur, au moment où la Namibie reste un pays importateur d'électricité.

En ce qui concerne le financement, Modestus Amutse a expliqué qu'étant donné qu'il s'agit d'un projet à forte intensité de capital, les gouvernements des deux États ont décidé d'adopter un modèle de mise en oeuvre publique, dans le but de mobiliser des fonds qui garantissent des tarifs compétitifs et abordables pour les consommateurs finals.

Le dirigeant namibien a salué le soutien apporté par les compagnies d'électricité publiques des deux pays, le rôle du Pool énergétique de l'Afrique australe (SAPP) et la contribution de partenaires internationaux tels que la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds suédois, le Fonds coréen et la Facilité africaine de soutien juridique (ALSF).

Au cours de la réunion, les deux dirigeants ont appelé à renforcer la coopération et la rigueur technique des équipes institutionnelles pour transformer les accords bilatéraux en décisions opérationnelles, accompagnées de calendriers d'exécution définis.

À propos du projet

Les données techniques préliminaires indiquent que l'Exploitation Hydroélectrique Binationale de Baynes sera constituée d'un barrage en béton compacté au rouleau, haut de 200 mètres, long de plus d'un kilomètre, d'un réservoir de 40 kilomètres et d'une zone inondée de 58,15 kilomètres carrés, à son niveau de stockage complet.

La structure intégrera également un canal d'adduction, des prises d'eau, des conduites forcées et une centrale électrique équipée de quatre unités de 215 MW chacune, pour un total de 860 MW.

L'énergie produite sera injectée dans les réseaux nationaux de l'Angola et de la Namibie, via le réseau d'interconnexion régional.