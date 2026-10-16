Angola: Le Chef de l'État plante un arbre à l'Assemblée nationale

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a planté ce jeudi, à Luanda, un arbre dans le jardin de l'Assemblée nationale, un geste symbolique en faveur de la préservation de l'environnement.

Cette initiative a eu lieu après l'ouverture de la séance plénière solennelle de la cinquième législature, marquée par le discours sur l'état de la nation prononcé par le Chef de l'État.

Planter un arbre au Parlement symbolise un engagement envers les générations futures et la promotion du développement durable, et représente l'importance de l'équilibre et de l'harmonie entre les organes de la souveraineté et la société.

Ce geste vise également à renforcer la responsabilité écologique, à encourager la plantation d'arbres et à sensibiliser les citoyens à la protection des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique.

Cette action met en lumière l'importance des arbres pour la production d'oxygène, la conservation de la biodiversité et l'amélioration de la santé publique, ainsi que la nécessité d'adopter des pratiques durables et de respecter la nature.