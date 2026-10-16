Angola: L'Exécutif poursuit sa politique d'attraction des investissements dans le secteur pétrolier

Luanda — L'Exécutif angolais poursuit une politique axée sur la valorisation durable des ressources, l'augmentation de la production, l'attraction des investissements et la diversification des chaînes de valeur nationales dans le domaine de l'exploration minière, pétrolière et gazière.

C'est ce qu'a déclaré jeudi, à Luanda, le Président de la République, João Lourenço, lors de son discours sur l'état de la Nation à l'occasion de l'ouverture de la 5e et dernière session législative de l'Assemblée nationale.

À cet égard, selon le Chef de l'État, des réformes institutionnelles décisives ont été mises en oeuvre avec la création de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants, de l'Institut de régulation des produits pétroliers, la restructuration de la Sonangol, la création de l'Agence nationale des ressources minérales et la restructuration de l'ENDIAMA.

Il a également souligné la révision des statuts de l'Institut Géologique d'Angola (IGEO) et de la SODIAM, ainsi que le renforcement du rôle de coordination du Processus de Kimberley, permettant une plus grande transparence réglementaire, une meilleure prévisibilité pour les investisseurs et une gestion optimisée des concessions et des contrats.

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Sur le plan législatif et stratégique, il a indiqué que l'Exécutif avait approuvé des instruments clés pour dynamiser le sous-secteur pétrolier et gazier, renforcer l'exploration et maintenir la production nationale au-dessus d'un million de barils par jour.

Parmi ces instruments se distinguent la Stratégie générale d'attribution des concessions pétrolières 2019-2025, qui définit les orientations relatives à la disponibilité et à l'attribution des zones pétrolières, et la Stratégie d'exploration des hydrocarbures en Angola 2020-2025 visant à découvrir de nouvelles réserves et à garantir la pérennité de la production.

Il a par ailleurs mis en avant le mécanisme permanent d'offre de blocs, qui offre une plus grande flexibilité aux investisseurs souhaitant entrer sur le marché, ainsi que les régimes de recherche supplémentaires dans les zones de développement, les incitations pour les champs marginaux et les activités de prospection, de recherche, d'évaluation, de développement, de production et de commercialisation du gaz naturel.

Selon le Chef de l'État, la réglementation relative à l'abandon des puits et au démantèlement des installations pétrolières a également été approuvée, garantissant ainsi une plus grande responsabilité environnementale, technique et sécuritaire.

Il a souligné que ces mesures étaient complétées, dans le cadre du mandat actuel, par le projet Kaminho, l'élaboration de la Stratégie Hydrocarbures 2025-2050 et l'Étude sur la compétitivité du secteur pétrolier.

Ces mesures visent à évaluer les conditions en amont et en aval, à identifier les contraintes et les opportunités, à améliorer l'efficacité et à renforcer la compétitivité de l'Angola pour attirer les investissements.

Réglementation

Par ailleurs, il a souligné que le cadre réglementaire visait à accroître la prévisibilité pour les investisseurs, à promouvoir de nouvelles concessions, à faciliter l'accès aux gisements pétroliers et à créer les conditions propices à la mobilisation des capitaux, des technologies et des connaissances spécialisées indispensables à la pérennité du secteur.

Il a précisé que le régime juridique relatif au contenu local, conçu pour garantir que l'activité pétrolière génère des retombées économiques plus larges pour le pays, revêtait une importance particulière.

Ce régime renforce la participation des entreprises angolaises à la chaîne de valeur, encadre la passation de marchés de biens et de services dans le secteur pétrolier, favorise l'embauche de main-d'oeuvre nationale, le développement des compétences et la production et la fourniture de services nationaux.

Il contribue ainsi à ce que la richesse générée par le pétrole et le gaz se traduise par un renforcement des capacités entrepreneuriales, des emplois plus qualifiés et un essor du tissu économique angolais.

Selon le Président João Lourenço, ces réformes ont déjà produit des résultats concrets avec le démarrage de la production du projet Lifua A dans le bloc 0, des puits Girassol Infills, de la phase 3 de Dália et de la phase 2+ de CLOV dans le bloc 17, ainsi que de plus de 25 puits dans certains blocs.

La production a également repris sur les champs de Raia, Airoga et Tubarão dans le bloc 2/05, et sur les champs de Mpungi et Cabaça Sudeste dans le bloc 15/06, a-t-il conclu,