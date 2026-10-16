Angola: Le Chef de l'Etat met en avant la réalisation de projets d'approvisionnement en eau dans le pays

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré ce jeudi, à Luanda, que plusieurs projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau sont en cours à Luanda et dans diverses provinces.

Ces projets comprennent de nouveaux systèmes, des barrages, des réseaux de distribution et des interventions visant à renforcer les capacités existantes.

S'exprimant sur l'état de la Nation lors de l'ouverture de la 5e et dernière session législative de l'Assemblée nationale, le chef de l'État angolais a indiqué que ces investissements ont pour but d'élargir l'accès à l'eau potable, d'améliorer la sécurité hydrique et de répondre aux besoins des populations urbaines et rurales.

Dans le cadre de l'augmentation de la production, de l'extension et de la distribution d'eau, il a souligné que de nouveaux systèmes, centres de distribution, réseaux d'approvisionnement et infrastructures connexes ont été achevés dans plusieurs provinces, renforçant ainsi les capacités de production et de distribution d'eau potable et améliorant l'accès de la population à ce service essentiel.

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Il a mis en avant la construction du Système 5 de la station de traitement des eaux de Quilonga Grande, qui desservira environ cinq millions d'habitants en puisant l'eau dans le fleuve Kwanza.

Ce système est associé à une prise d'eau et à un réseau de distribution pour certaines localités d'Icolo e Bengo et de Luanda.

Il a ajouté que le nouveau système d'approvisionnement en eau de BITA, également alimenté par le fleuve Kwanza et comprenant la station de traitement, la prise d'eau et le réseau de distribution, renforcera l'approvisionnement en eau potable de la région sud de Luanda, bénéficiant ainsi à environ 2,5 millions d'habitants.

Il a souligné que les résultats du secteur de l'énergie et de l'eau témoignent de progrès concrets en matière de production, de transport et de distribution d'énergie, d'électrification rurale, d'approvisionnement en eau et de lutte contre les effets de la sécheresse.

Selon le Président de la République, l'accès à l'eau potable et la sécurité hydrique sont des conditions essentielles à la santé publique, au bien-être des familles, à l'élevage, à l'agriculture et à l'adaptation au changement climatique.

Il a souligné que, dans le domaine de l'eau, les priorités étaient de poursuivre l'élargissement de l'accès, d'améliorer l'efficacité des systèmes, de réduire les pertes, de lutter contre le vandalisme et les branchements illégaux, de renforcer la maintenance et de consolider la qualité de l'eau.

Il a insisté sur le fait que, forts de ces résultats et priorités, l'Exécutif reste déterminé à faire de l'énergie et de l'eau des facteurs d'inclusion, de production, d'intégration territoriale et d'amélioration concrète des conditions de vie des Angolais.