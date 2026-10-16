Angola: Mondial de hockey - Le pays accroche la France

14 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/BS

Luanda — La sélection nationale masculine senior de hockey de l'Angola a fait match nul (0-0) face à son homologue française, mercredi, lors de la troisième et dernière journée du groupe B du championnat du monde qui se déroule à Asunción, au Paraguay.

Malgré ce résultat nul, les Angolais ont décroché leur qualification pour les quarts de finale, où ils devraient affronter le vainqueur du match entre le Portugal et l'Italie, prévu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Pour son entrée en lice dans la compétition, l'Angola avait concédé un nul (2-2) face au Chili, avant de s'incliner devant l'Argentine (4-1) lors de la deuxième journée.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.