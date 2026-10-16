Angola: Mondial de hockey - Le pays accroche la France

Luanda — La sélection nationale masculine senior de hockey de l'Angola a fait match nul (0-0) face à son homologue française, mercredi, lors de la troisième et dernière journée du groupe B du championnat du monde qui se déroule à Asunción, au Paraguay.

Malgré ce résultat nul, les Angolais ont décroché leur qualification pour les quarts de finale, où ils devraient affronter le vainqueur du match entre le Portugal et l'Italie, prévu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Pour son entrée en lice dans la compétition, l'Angola avait concédé un nul (2-2) face au Chili, avant de s'incliner devant l'Argentine (4-1) lors de la deuxième journée.