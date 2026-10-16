Angola: Un conteneur s'abat sur un véhicule et tue son conducteur sur le coup

Cabinda — La chute d'un conteneur de 40 pieds sur un véhicule léger de transport scolaire a provoqué, mercredi, dans la province de Cabinda, la mort immédiate du conducteur du véhicule accidenté, a constaté l'ANGOP.

Le tragique accident s'est produit dans la localité de Mbuco, dans la municipalité de Liambo, sur la route nationale 100, lorsqu'un poids lourd a effectué une manoeuvre irrégulière, entraînant la chute du conteneur qu'il transportait sur le véhicule léger.

Selon des témoins présents sur les lieux, deux enfants âgés de trois et cinq ans, qui se trouvaient également à bord du véhicule accidenté, ont survécu à l'accident.

Les témoins ont indiqué que l'une des fillettes n'avait subi que des blessures légères, tandis que l'autre a été rapidement transportée à l'hôpital du 28-Août afin d'y recevoir des soins médicaux.

Le corps du conducteur décédé a été transféré à la morgue de l'hôpital provincial de Cabinda.