Angola: Un gouverneur veut une coopération intersectorielle avec l'Église Catholique

Huambo — Le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a réaffirmé lundi son intérêt pour le renforcement de la coopération transversale avec l'Église catholique apostolique romaine, notamment dans le domaine social.

Le gouverneur s'est adressé à la presse, après avoir reçu en audience les archevêques et les évêques de la Congrégation des Serviteurs du Verbe Divin, lors d'une rencontre de courtoisie qui a permis un échange de vues sur le partenariat entre l'Église et le Gouvernement angolais.

Pereira Alfredo a communiqué aux archevêques et aux évêques sa volonté pour la consolidation continue des relations d'amitié institutionnelle avec l'Église, malgré le caractère laïque de l'État angolais.

Le gouverneur a mis en avant les actions en cours pour le bien-être social et économique de la population de cette région du Plateau central du pays.

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À son tour, l'archevêque de Huambo, Monseigneur Zeferino Zeca Martins, a indiqué que les prélats catholiques de la Congrégation du Verbe Divin qui oeuvrent en Afrique avaient pris la décision d'organiser des rencontres tous les deux ans, afin de renforcer, entre autres, le charisme de la mission confiée par le Saint-Siège.

Il a affirmé que de telles rencontres avaient déjà eu lieu au Ghana, au Botswana et à Fatima (Portugal), et qu'aujourd'hui à Huambo, pour la deuxième fois, après Dungo (Lunda-Norte) et à Benguela.

Monseigneur Zeferino Zeca Martins a mentionné que, lors de ces rencontres, il a été abordé la question sur ce qu'un évêque devrait faire à la retraite, bien que la congrégation soutient qu'il doit vivre au sein de sa communauté.

L'audience a été marquée par la présence des archevêques et évêques de Huambo, Zeferino Zeca Martins de Dundo, Etanislas Marques Tchindecasse de Benguela, ainsi que António Francisco Jaca de Gaboron (Botswana), Frank Lubuassa de Bulawaio (Zimbabwe), Alexander Tómas, et ceux du Ghana, Emanuel Koffi Fiano et John Alfonso Aciedo.

L'Église catholique romaine apostolique est la plus grande et la plus ancienne institution chrétienne au monde, dirigée par le Pape Léon XIV (évêque de Rome), dont son siège administratif est à Saint-Siège (Vatican).