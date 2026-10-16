Angola: Le Minsa évalue la surveillance épidémiologique à Bengo

Caxito — Une délégation du ministère de la Santé (Minsa) a travaillé mardi, dans la province de Bengo, pour suivre les antennes épidémiologiques.

La visite visait à renforcer la capacité d'identification et de notification précoce des situations suspectes, afin de promouvoir une meilleure articulation entre les communautés, les unités sanitaires, les structures municipales, provinciales et nationales.

Dirigée par le coordinateur et responsable technique de l'unité de mise en oeuvre du projet de formation des ressources humaines en santé (UIP-PFRHS), Job Monteiro, la délégation a suivi le fonctionnement des structures sanitaires, la formation des professionnels et les mécanismes de notification des maladies de la province.

L'ordre du jour comprenait des visites techniques dans les structures de soutien au système de santé, en mettant l'accent sur les conditions de stockage et de conservation des médicaments et des vaccins, ainsi que dans les unités sanitaires et les institutions de formation des professionnels de la santé.

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L'initiative s'inscrit dans les interventions du ministère de la Santé, par le biais de l'UIP-PFRHS, avec un financement de la Banque mondiale, destinées au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des services et à la qualification des ressources humaines du secteur.

La mission à Bengo intègre les actions de suivi des interventions soutenues par le ministère de la santé, et vise à renforcer les ressources humaines, améliorer les capacités institutionnelles et contribuer à l'amélioration des mécanismes de surveillance épidémiologique.

Le contact direct avec les structures provinciales permet de suivre les activités sur le terrain, d'identifier les besoins opérationnels et de promouvoir l'articulation entre les différents niveaux du système national de santé.

Avec cette initiative, le MINSA renforce l'accompagnement technique des provinces en associant la surveillance épidémiologique à la formation de professionnels et à l'amélioration de la capacité de réponse des services de santé, au bénéfice des communautés.

À l'occasion, le directeur du Bureau provincial de la santé de Bengo, Matondo Alexandre, a considéré la visite comme une opportunité pour renforcer la coopération institutionnelle et approfondir le suivi des initiatives en cours dans la province.

Matondo Alexandre a souligné l'importance de maintenir la capacité de prévention, de détection et de contrôle du choléra et d'autres maladies potentiellement épidémiques, et a plaidé pour le renforcement de la communication entre les communautés et les services de santé.