Sénégal: Le président de la LSFP invite les acteurs du football au fair-play

Dakar — Le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Babacar Ndiaye, a invité les acteurs du football au fair-play, vendredi, à Dakar, en perspective du démarrage du championnat professionnel.

"Nous appelons les clubs au fair-play. Nous invitons toutes les équipes et les spectateurs au fair-play", a-t-il dit lors d'une conférence portant sur le démarrage de la nouvelle saison de football.

Après quatre mois de vacances, le championnat professionnel reprend service ce samedi.

"On va avoir une très belle saison", a promis Babacar Ndiaye, réitérant l'engagement de la Ligue sénégalaise de football professionnel à travailler au développement du football sénégalais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"On doit jouer partout. On doit rapprocher le football professionnel des territoires", a-t-il ainsi plaidé, se félicitant du bon déroulement de la saison dernière, avec des confrontations selon lui haletantes, notamment lors des tournois de montée et de descente.

Selon lui, pour la première année sur sa magistère a réalisé une économie de 40 millions de Francs CFA dans l'organisation de la saison.

"Pour notre première année, nous sommes passés de 101 millions de francs CFA à 60 millions de francs CFA, soit une économie de 40 millions de francs CFA. Notre saison a coûté 60 millions de Francs CFA", a déclaré Babacar Ndiaye, en faisant le bilan de la LSFP.

Il a assuré que l'organe chargé du football professionnel a "beaucoup investi" dans la formation des acteurs (arbitres, médecins, officiels).

Selon son président, la LSFP mise sur la digitalisation pour réduire les litiges.