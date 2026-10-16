Sénégal/Mauritanie: UFOA-A U20 - Le pays débute par une victoire face à la Mauritanie (2-1)

L'équipe nationale masculine de football des moins de 20 ans a battu celle de la Mauritanie (2-1), vendredi, à Bamako, pour son entrée en lice dans le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A), grâce à un doublé de Moussa Guèye.

Les Lionceaux affronteront la Sierra Leone lors de la prochaine journée, prévue lundi, à la suite du retrait de la Guinée-Bissau du tournoi.

La rencontre du Sénégal face à la Mauritanie a été marquée par la blessure d'Amadou Mboup, touché à la tête au cours du match.

Le Sénégal, tenant du titre, évolue dans le groupe B de cette compétition sous-régionale, qui se poursuit jusqu'au 30 octobre.

Le groupe A est composé du Mali, pays organisateur, de la Guinée, du Liberia et de la Gambie.

Les deux finalistes du tournoi de Bamako seront qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, prévue en 2027 au Ghana.