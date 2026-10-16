Sénégal: Bakel - La campagne octobre rose lancée à Moudéry

Moudéry — Le district sanitaire de Bakel (est) a procédé, jeudi au lancement de sa campagne "octobre rose", le top départ d'un évènement qui va être marqué par des activités de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et de celui du col de l'utérus, a constaté l'APS.

"Comme à l'accoutumée, chaque année on organise ces journées qu'on appelle octobre rose. Ce sont des moments de sensibilisation, de dépistage et de vaccination contre ces maladies à l'endroit des femmes", a notamment déclaré, le docteur Goumba Lo, médecin chef du district sanitaire de Bakel.

Il s'entretenait avec des journalistes lors du lancement de la campagne tenue au poste de Moudéry. La cérémonie a été présidée par l'adjoint du sous-préfet de l'arrondissement de Moudéry en présence du représentant du maire, des infirmiers, des sages-femmes, Bajenu gox et plusieurs mères de famille.

Selon docteur Lo, le district sanitaire de Bakel compte dérouler la campagne "octobre rose" avec trois armes à savoir le dépistage des femmes âgées de 35 à 59, la vaccination contre le HPV, qui concerne les filles âgées entre 09 à 14ans et la communauté, à qui il appelle à venir et se faire dépister.

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"Pour la vaccination contre le HPV, il y a beaucoup d'efforts à faire. On a écrit à l'inspecteur d'éducation et de la formation de Bakel pour disposer de l'autorisation à effectuer des vaccinations dans les écoles couvertes par le district sanitaire. Dans certains postes, une stratégie appelée "stratégie école", consistant à se déplacer dans les établissements et vacciner les filles de 09 à 14ans, a été élaborée", a fait savoir M. Lo.

Il ajoute qu'un appareil est disponible à Bakel, pour une prise en charge correcte des femmes présentant des lésions précancéreuses lors des dépistages.

Pour la sage-femme d'État et coordinatrice de la santé de reproduction au niveau du district sanitaire de Bakel, Ramata Diawara, les activités de la campagne "d'octobre rose" seront poursuivi au niveau de quatre autres postes de santé.

"Octobre est un mois d'intensification de la lutte contre les cancers gynécologiques à savoir le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Intensifier surtout la sensibilisation à travers des caravanes , des émissions radios et causeries pour plus éveiller les consciences par rapport à ces maladies qui fatiguent les femmes", a t'elle dit.

Elle a toutefois indiqué que la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus ne s'arrête pas seulement au mois d'octobre. Elle a rassuré que les sages-femmes présentes dans tous les postes de santé du district sont bien formées pour faire des dépistages durant toute l'année.