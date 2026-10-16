Sénégal: Ligue 1 - L'entraineur de Casa Sports satisfait de la préparation de pré-saison de son équipe

Ziguinchor — L'entraîneur du Casa Sports, Balla Djiba, s'est dit satisfait de la préparation de son équipe pour la saison 2026-2027 de Ligue 1, ponctuée par sept matchs amicaux, dont ceux disputés dans le cadre du tournoi de Saint-Louis.

"Notre préparation s'est bien déroulée, même si nous n'avons disputé que sept matchs par rapport à l'année dernière où nous avions eu à en jouer douze. On a quand même participé au tournoi de Saint-Louis, avant de revenir sur Ziguinchor", a-t-il dit dans un entretien à l'APS.

Cette préparation de pré-saison de l'équipe-fanion de la région de Ziguinchor (sud), a duré un mois de préparation, durant lequel, elle a également disputé des matchs amicaux avec des équipes de Navétanes, de Nationale 1 et de Nationale 2.

Le Casa Sports va démarrer cette saison avec sept nouvelles recrues venues d'IFA de Tivaoune, Olympique de Ziguinchor, Adiamat et Sonacos de Diourbel.

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Pour cette nouvelle saison qui démarre, ce samedi 17 octobre, l'équipe du président Seydou Sané sera avec Essamay FC les deux représentant de la région de Ziguinchor dans le championnat de l'élite sénégalaise de footbal.

Huitième la saison dernière avec 40 points, à 14 longueurs du champion en titre, Teungueth FC, le Casa Sports va entamer la saison 2026-2027, samedi, avec un déplacement à Dakar dans un match devant l'opposer à ASC HLM, pour le compte de l'ouverture du championnat national de football de Ligue 1.

Pour sa toute première saison dans l'élite, l'autre équipe de Ziguinchor, Essamay, récent champion de Ligue 2 va accueillir, au stade Aline Sitoé Diatta, Diambars de Saly, son dauphin de la saison dernière.

Les deux clubs de Ziguinchor vont s'affronter en match aller du championnat national lors de la sixième journée au stade Aline Sitoé Diatta.