Sénégal: Projet gazier du GTA - Les pêcheurs de Saint-Louis en campagne pour le respect de leurs droits

Saint-Louis — L'Association des pêcheurs artisanaux à la ligne de Saint-Louis (APALSL) a organisé, jeudi, un forum communautaire marquant le lancement d'une campagne de plaidoyer pour la défense des droits des pêcheurs artisanaux et la préservation des ressources halieutiques face au projet d'exploitation gazière Grand Tortue Ahmeyim (GTA), commun au Sénégal et à la République islamique de Mauritanie, a constaté l'APS.

Dénommée "Notre mer, nos droits, notre avenir", cette campagne vise à défendre les droits des pêcheurs artisanaux à la ligne, à préserver les ressources halieutiques et à garantir l'avenir des communautés qui vivent de la mer, indique une note conceptuelle dont l'APS a obtenu une copie.

Le forum, tenu sur la plage de Ndar Toute, a permis aux participants de présenter les objectifs, les axes d'action et les principales revendications de la campagne.

"On a organisé aujourd'hui un forum de lancement de la campagne +Notre mer, nos droits, notre avenir+. Le projet GTA est en train de violer les droits humains", a déclaré le président de l'APALSL, El Hadji Dousse Fall.

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S'adressant à des journalistes en marge de la rencontre, M. Fall a interpellé l'État du Sénégal et appelé les multinationales actives dans le projet, notamment BP et Kosmos Energy, à respecter leurs engagements vis-à-vis des populations impactées.

De son côté, le président de la commission Environnement de l'APALSL, Mamadou Sarr, a annoncé l'élaboration de nouvelles stratégies pour défendre les intérêts des pêcheurs artisanaux face aux multinationales.

"Nous sommes réunis aujourd'hui au bord de la plage pour un forum communautaire pour voir comment on va peaufiner d'autres stratégies pour faire face à ces multinationales", a-t-il expliqué.

Il a notamment déploré l'installation du projet GTA dans la zone de Diattara, réputée pour son abondance en ressources halieutiques, estimant que cette situation a contribué à précariser les conditions de vie des pêcheurs artisanaux.

Diattara est un récif rocheux naturel, particulièrement poissonneux, situé au large de Saint-Louis.