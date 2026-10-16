Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Kaba Gassama invite le monde à découvrir le Sénégal et l'Afrique

L'internationale espagnole de handball d'origine sénégalaise, Kaba Gassama, a invité les visiteurs "du monde entier" à se rendre au Sénégal pour assister aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, dans un entretien publié sur le site officiel du Mouvement olympique et du Comité international olympique (CIO).

"J'espère que les gens du monde entier se déplaceront à Dakar 2026", a déclaré la handballeuse, qui ambitionne de prendre part à cet événement, le premier rendez-vous sportif olympique organisé sur le continent africain.

Née à Granollers, en Espagne, Kaba Gassama évolue au sein de la sélection espagnole féminine de handball, surnommée les "Guerreras".

Elle a notamment participé aux Jeux olympiques de Paris 2024 et évolué dans plusieurs clubs en Espagne, en France, en Allemagne et en Roumanie.

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Fière de ses origines, la joueuse se définit comme étant "moitié espagnole et moitié sénégalaise", soulignant les liens étroits qu'elle entretient avec le pays de ses parents.

Le Sénégal dispose de nombreux atouts culturels susceptibles de contribuer au succès des JOJ Dakar 2026, notamment son sens de l'hospitalité, sa richesse musicale et la diversité de ses expressions culturelles, a-t-elle fait valoir.

"Le Sénégal est un pays qui adore faire la fête", a-t-elle souligné, évoquant également les couleurs, les percussions et la danse, qui, selon elle, donnent envie aux visiteurs de participer aux festivités.

La handballeuse a aussi mis en avant la "terranga", terme wolof renvoyant à l'hospitalité et à l'accueil chaleureux qui caractérisent le Sénégal.

Au-delà de la dimension festive et culturelle, Kaba Gassama estime que les JOJ Dakar 2026 constituent une occasion majeure de changer les perceptions sur l'Afrique et de mieux faire connaître son potentiel.

"L'Afrique, c'est bien plus que ce qu'on voit à la télévision", a-t-elle dit, en émettant le souhait que cette compétition contribue à faire découvrir au public international les réalités et les richesses du continent.

Elle espère également que les Jeux favoriseront une plus grande diversification des pratiques sportives au Sénégal, où le football occupe une place prépondérante.

La lutte sénégalaise, le basketball féminin et, de plus en plus, le handball figurent parmi les disciplines qui bénéficient déjà d'une certaine visibilité dans le pays, a-t-elle relevé.

Kaba Gassama considère que l'organisation des JOJ pourrait susciter un intérêt accru des jeunes Sénégalais pour d'autres disciplines olympiques et encourager leur développement.

"Je pense que Dakar 2026 va permettre de promouvoir davantage de sports auprès des jeunes", a-t-elle affirmé, estimant que les retombées de cette exposition pourraient profiter au Sénégal comme au reste du monde.

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre.

Ils marqueront une première historique pour le continent africain, qui accueillera pour la première fois un événement sportif olympique.