Sénégal: Transition énergétique - À Kaffrine, l'ANER mise sur la pisciculture et les plateformes solaires multifonctionnelles

Kaffrine — La pisciculture, les plateformes solaires multifonctionnelles et la transformation des produits agricoles figurent parmi les secteurs offrant des opportunités de développement de la transition énergétique dans la région de Kaffrine (centre), a indiqué, vendredi, le directeur des projets et programmes de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), Sidy Bouya Ndiaye.

"À Kaffrine, on peut développer la pisciculture et les plateformes solaires multifonctionnelles où on installe des équipements productifs, notamment des moulins à mil, comme ici il y a beaucoup de production dans le domaine de l'arachide et du mil", a-t-il notamment déclaré.

M. Ndiaye s'exprimait en marge d'un Comité régional de développement (CRD) consacré à la vulgarisation de la stratégie de communication sur le Partenariat pour une transition énergétique juste.

Le Partenariat pour une transition énergétique juste (Just Energy Transition Partnership ou JETP) est un mécanisme de coopération financière internationale, qui vise à accompagner les économies émergentes et en développement dans leur transition vers des modèles énergétiques sobres en carbone.

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Le CRD à Kaffrine consacré à cela, a été présidé par l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Lala Camara, en présence des autorités administratives et territoriales, des services techniques et du partenaire financier, l'Agence allemande de la coopération internationale (GIZ).

Selon le directeur des projets et programmes de l'ANER, représentant le ministère de l'Énergie et du Pétrole à cette rencontre, les plateformes solaires multifonctionnelles pourraient contribuer à une meilleure valorisation du potentiel agricole de la région, par la mise à la disposition des producteurs et des populations des équipements adaptés à la transformation des productions locales.

Plusieurs intervenants ont plaidé pour une accélération de la mise en oeuvre des projets et programmes annoncés, afin de répondre aux besoins des populations, améliorer la disponibilité de l'électricité et soutenir le développement des activités économiques locales.