Sénégal: Les ONG et associations invitées à s'inscrire sur la plateforme numérique e-OSC

16 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Direction générale de l'administration territoriale (DGAT) du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique invite toutes les organisations non gouvernementales (ONG) et associations légalement constituées intervenant au Sénégal à s'inscrire directement sur la nouvelle plateforme numérique e-OSC.

Dans un communiqué rendu public vendredi, elle souligne que cette opération vise à "consolider les données relatives aux organisations, à leurs zones et domaines d'intervention, à leurs projets, aux financements mobilisés ainsi qu'aux populations bénéficiaires".

Cette initiative va contribuer à une meilleure visibilité des interventions des ONG et associations, à leur capitalisation et à l'aide à la décision, ajoute le document.

"L'enregistrement sur e-OSC prépare également la dématérialisation progressive des procédures administratives, notamment les demandes d'agrément des ONG et de reconnaissance des associations", lit-on notamment dans le communiqué.

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Les évolutions futures de la plateforme permettront ainsi de renforcer le partage d'informations et les synergies entre les différents acteurs.

Le communiqué précise que "des actions de vulgarisation et de formation sont prévues pour accompagner les organisations dans la prise en main de cet outil numérique".

Lire l'article original sur APS.

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