Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Kaylia Nemour, une athlète modèle au service de la jeune génération

Dakar — La championne olympique algérienne de gymnastique artistique Kaylia Nemour entend mettre sa notoriété et son expérience au service de la jeune génération, à l'occasion des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, lors desquels elle interviendra en qualité d'athlète modèle.

À 19 ans, la gymnaste, sacrée aux barres asymétriques aux Jeux olympiques de Paris 2024, figure parmi les sportifs sélectionnés pour accompagner les jeunes athlètes engagés dans les JOJ 2026 (31 octobre-13 novembre), la première de l'histoire olympique organisée sur le sol africain.

À travers ce rôle, Kaylia Nemour souhaite partager sa passion pour la gymnastique, transmettre ses connaissances et contribuer à l'épanouissement des jeunes sportifs, notamment ceux du continent africain, pour lesquels son parcours constitue une source d'inspiration.

"J'espère leur offrir une belle expérience et les accompagner pour qu'ils puissent en profiter au maximum. Je veux leur transmettre ma passion pour la gymnastique et mes connaissances de ce sport", a-t-elle déclaré à sur le site internet de World Gymnastics, exprimant son enthousiasme à l'idée de participer à cette aventure.

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L'athlète algérienne avait déjà évoqué, lors des Jeux olympiques de Paris 2024, l'influence que son parcours pouvait exercer sur les jeunes filles qui suivent ses performances à travers les compétitions et les vidéos.

"Je pense que je leur donne envie et je suis contente de leur transmettre ma passion à travers ma vie", avait-elle confié dans un entretien publié sur le site officiel du Mouvement olympique et du Comité international olympique (CIO).

Son engagement comme athlète modèle intervient dans un contexte marqué par la progression de sa carrière et son statut de figure de proue de la gymnastique africaine.

Le 4 août 2024, à Paris, elle était devenue la première gymnaste représentant un pays africain à remporter une médaille olympique en gymnastique artistique, en décrochant l'or aux barres asymétriques.

Depuis cet exploit historique, Kaylia Nemour a poursuivi sa progression sur la scène internationale.

Aux championnats du monde de 2025, elle avait remporté l'or aux barres asymétriques et l'argent à la poutre, tout en terminant à la quatrième place du concours général individuel.

En 2026, elle a également contribué au sacre continental de l'Algérie aux championnats d'Afrique, avant de s'illustrer aux Jeux méditerranéens de Tarente, en Italie, où elle a remporté quatre médailles, dont trois en or.

Sa présence à Dakar 2026 s'inscrit ainsi dans une dynamique de transmission et de promotion du sport auprès des jeunes, au-delà des performances et des distinctions individuelles.

D'autres figures du sport international ont également été désignées athlètes modèles pour ces Jeux, notamment la Brésilienne Rayssa Leal, double médaillée olympique en skateboard, l'Australienne Emma McKeon, sextuple championne olympique de natation.

Il y a aussi la Sénégalaise Combe Seck (canoë sprint), porte-drapeau du Sénégal aux cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux de Paris 2024.

À travers cette initiative, les athlètes modèles sont appelés à partager leur expérience et à accompagner les participants des JOJ Dakar 2026, dans un esprit de transmission, de dépassement de soi et de promotion des valeurs olympiques.