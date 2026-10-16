Sénégal: Sécurité alimentaire - 17 200 ménages vulnérables ciblés par des transferts monétaires de 2,3 milliards FCFA

Bambey — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a procédé vendredi à Bambey (centre) au lancement officiel des transferts monétaires du Programme de sécurité alimentaire (PSA) 2026, doté d'une enveloppe globale de 2,3 milliards de francs CFA au profit de 17 200 ménages vulnérables à l'échelle nationale.

Chaque ménage bénéficiaire recevra une assistance financière de 135 000 francs CFA, destinée à renforcer sa résilience face à la crise alimentaire.

Cette intervention, mise en oeuvre avec l'appui de la Banque mondiale, concerne environ 154 800 personnes inscrites au Registre national unique (RNU).

Dans le département de Bambey, 9 218 ménages bénéficieront de ces transferts, pour un montant global de 1,244 milliard de francs CFA, a indiqué la ministre lors de la cérémonie organisée au stade omnisport de cette ville.

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Le programme couvre également les départements de Goudiry, avec 4 288 ménages pour une enveloppe de 579 millions de francs CFA, Matam (936 ménages, 120,36 millions), Salémata (847 ménages, 114,345 millions) et Saraya (1 908 ménages, 257,601 millions).

Selon Marie Angélique Mame Selbé Diouf, cette initiative vise à permettre aux familles vulnérables de mieux accéder à l'alimentation, de préserver leurs moyens d'existence et de faire face aux conséquences des chocs climatiques, économiques et sociaux.

Elle a rappelé que les résultats du Cadre harmonisé de mars 2026 faisaient état de 92 976 ménages en situation de crise alimentaire dans plusieurs départements du Sénégal.

La ministre a souligné que le ciblage repose sur le RNU et une méthode de classification socio-économique complétée par des vérifications de terrain, afin de garantir la transparence et l'équité dans l'attribution des aides.

Elle a enfin invité les bénéficiaires à utiliser les transferts de manière responsable, en privilégiant les besoins essentiels des ménages, tout en saluant l'appui de la Banque mondiale et l'engagement des acteurs territoriaux dans la mise en oeuvre du programme.