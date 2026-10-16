Sénégal: JOJ Dakar 2026 - 1000 agents de la SONAGED mobilisés pour nettoyer les alentours des sites

Dakar — La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) va déployer mille agents de propreté et d'importants moyens logistiques pour l'opération "Terrou JOJ", une initiative visant à débarrasser des ordures les corridors et alentours des sites devant abriter les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Dans la capitale sénégalaise, l'opération cible en priorité les alentours de la place de l'Indépendance, les quartiers de la Médina, tout le Plateau et le Point E.

Elle se poursuivra notamment sur les corridors et axes majeurs tels que le BRT, la VDN, les alentours du stade Iba Mar Diop, ainsi que les avenues Bourguiba et Cheikh Anta Diop, avant de s'étendre progressivement à Diamniadio et Saly.

"Ce dispositif inédit de plus de 1 000 agents, de plus de 40 bennes, de 10 tricycles, de 500 bacs de collecte, de pelles mécaniques et de grues élévatrices que nous mettons en place pour les Jeux olympiques de la jeunesse est prévu pour plus de 90 jours", a expliqué, jeudi soir, le directeur général de la SONAGED, Babacar Abba Mbaye, lors du lancement officiel de l'opération "Terrou JOJ" à la Place de l'Indépendance.

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"À travers ce dispositif, nous voulons faire honneur à la réputation de Dakar en rendant la capitale propre à quelques jours des JOJ", a-t-il indiqué, ajoutant qu'un dispositif identique sera déployé à Saly et Diamniadio.

La SONAGED est prête pour accompagner le Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ), a assuré son directeur général.

Babacar Abba Mbaye a également annoncé le lancement à Dakar des opérations de renouvellement des bacs à ordures des points de collecte.

La SONAGED compte en outre mettre en place une application mobile d'alerte et de veille citoyenne dénommée "Setalma", pour moderniser ses relations publiques et encourager la co-gestion du cadre de vie.

Cette application va permettre "à chaque citoyen de signaler en temps réel les dysfonctionnements, les dépôts sauvages ou besoins d'intervention, garantissant ainsi une prise en charge ultra-rapide par nos équipes de proximité", a-t-il précisé.

M. Mbaye a prévenu que le déploiement de 1 000 agents sur le terrain ne suffira pas sans l'implication active de chaque citoyen.

Il a invité les populations au respect des horaires de dépôt des ordures, à utiliser systématiquement les bacs et le mobilier urbain mis à disposition et à faire de la propreté une seconde nature afin que cet acquis perdure après les JOJ 2026.

Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf, le gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, ainsi que des responsables du COJOJ Dakar 2026 ont pris part au lancement de cette initiative.