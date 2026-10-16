Sénégal: Matam - 500 sacs de terre remis aux populations de Diamel pour prévenir les inondations

Matam — Cinq cents sacs de terre ont été remis, vendredi, aux populations du quartier de Diamel, dans la commune de Matam (nord), pour la construction d'une diguette de protection destinée à prévenir les inondations en cas de montée des eaux du fleuve Sénégal, notamment à la suite des lâchers d'eau du barrage de Manantali.

"Nous sommes dans une dynamique d'anticipation des risques d'inondation afin de protéger les populations exposées et de renforcer les moyens d'intervention sur le terrain", a expliqué le préfet de Matam, Modou Thiam, à l'occasion de cette opération préventive.

La remise de sacs de terre s'est déroulée en présence du secrétaire municipal, des sapeurs-pompiers et du délégué de quartier.

La diguette projetée vise à empêcher les eaux du fleuve d'envahir une partie du quartier de Diamel.

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Dans le même cadre, la société CDE (Consortium d'entreprises) s'est engagée à mettre à disposition deux camions de sable pour appuyer les travaux.

Par ailleurs, une visite de reconnaissance a été effectuée dans le quartier Afia, également situé dans la commune de Matam, afin d'évaluer l'état de la digue et de vérifier la présence d'éventuelles brèches.

À l'issue de l'inspection, aucun point de rupture susceptible d'entraîner des dégâts n'a été relevé. La digue a été jugée en bon état.

Dans la commune d'Ogo, un second lot de 500 sacs de terre doit être remis aux populations de Belli Diaby, à partir du mardi 20 octobre 2026, pour les accompagner dans la construction d'une diguette de protection, a indiqué le préfet.

En outre, une cérémonie de remise de matériel offert par l'ONG Practical Action est prévue lundi 19 octobre, à partir de 10 heures, au profit des communes de Matam et de Nguidjilone, des sapeurs-pompiers et de la Brigade d'hygiène.

Ce matériel comprend notamment des motopompes, des tuyaux, des pelles, des pioches, des brouettes, des râteaux et des équipements de protection individuelle, dont des gants, des bottes et des masques.

Il inclut également des pulvérisateurs, des gaines, des sacs vides et des atomiseurs.

Selon le préfet, ces différentes initiatives s'inscrivent dans une démarche d'anticipation des risques d'inondation, de protection des populations exposées et de renforcement des capacités opérationnelles des acteurs mobilisés dans la gestion des urgences.