Sénégal: JOJ 2026 - Le wushu taolu à pied d'oeuvre pour son entrée dans l'olympisme

Le wushu taolu s'apprête à rejoindre les disciplines en lice aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) à Dakar, une perspective représentant un jalon important dans le développement de ce sport.

Le wushu taolu et le baseball5 vont faire leur entrée au programme des JOJ à Dakar, qui abrite l'édition 2026, du 31 octobre au 13 novembre.

Le wushu intègre ainsi officiellement les Jeux olympiques, un moment important dans le développement de cette discipline.

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En tout, 48 athlètes vont participer aux quatre épreuves prévues pour cet art martial chinois : Changquan femmes, Changquan hommes, Taijiquan femmes et Taijiquan hommes.

La Fédération internationale de wushu (IWUF) a officiellement dévoilé, mardi, les uniformes techniques internationaux pour la participation de cet art martial aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, en soutien de la campagne olympique wushu pour la jeunesse.

Les épreuves de wushu au programme des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 se dérouleront du 1er au 3 novembre au centre d'exposition Dakar, à travers six sections de compétition.

Les tours préliminaires sont prévus les 1er et le 2 novembre, le tour final étant programmé le 3 novembre, avec des médailles d'or devant être décernées dans quatre catégories : hommes Changquan all-around (Changquan et Staff Techniques), femmes Changquan all-around (Changquan, Staff Techniques), hommes Tai Chi all-around (Tai Chi, Tai Chi Fan), et femmes Tai Chi all-around (Tai Chi et Tai Chi Fan).