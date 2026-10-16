Sénégal: Asepex - Le nouveau directeur général Amadou Diallo fixe le cap

Nommé le 10 septembre 2026 par le président de la République, le nouveau directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), Amadou Diallo dit Nafaya, a été installé hier, jeudi 15 octobre. Le remplaçant de Modou Mbène Guèye a promis d'orienter sa mission vers l'entreprise, notamment les Pme-Pmi, afin de renforcer leur compétitivité.

Le nouveau directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), Amadou Diallo, a été installé, hier, jeudi 15 octobre, au cours d'une cérémonie. Ce fils du Fouladou, maire de la commune de Mampatim, a promis de repositionner la structure publique en misant sur le renforcement des Pme-Pmi. M. Diallo, plus connu sous le nom de Nafaya, entend inscrire son action dans la dynamique de transformation économique engagée par le gouvernement en mettant en oeuvre un accompagnement ciblé, destiné à renforcer les capacités d'exportation des entreprises nationales, particulièrement celles des Pme-Pmi.

Se basant sur la « Vision Sénégal 2050 », il a soutenu que l'Asepex a une responsabilité particulière dans la nouvelle stratégie engagée par les autorités. Cette responsabilité, a-t-il dit, tient en une conviction simple : la souveraineté économique ne peut être durable que si elle repose sur des entreprises fortes, compétitives, innovantes et capables de conquérir les marchés sous-régionaux, régionaux et internationaux.

« Notre mission sera donc orientée vers l'entreprise sénégalaise, surtout vers les Pme et les Pmi, afin de renforcer leur compétitivité et d'accroître leur capacité à conquérir durablement les marchés extérieurs », a déclaré Amadou Diallo qui succède à Modou Mbène Guèye. Il a expliqué que son objectif est de « faire passer notre économie d'une logique dans laquelle nous exportons principalement des ressources ou des produits faiblement transformés vers une logique où nous exportons davantage de produits finis, transformés et à forte valeur ajoutée ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour M. Diallo, l'ambition est claire : faire davantage du Sénégal un pays de production, de transformation, d'innovation et d'exportation. Il a relevé que l'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) constitue une opportunité d'amélioration de la compétitivité des exportations sénégalaises, dans un contexte où la concurrence sera davantage accrue.

Pour réussir sa mission, le nouveau Dg de l'Asepex compte s'appuyer, d'une part, sur le réseau des ambassades et représentations diplomatiques sénégalaises établies à l'étranger et, d'autre part, sur une collaboration étroite et dynamique avec celles des pays partenaires. Aussi, la diplomatie commerciale, estime-t-il, doit être au service de nos entreprises et de nos intérêts économiques. De même, elle doit permettre de mieux faire connaître l'offre sénégalaise, de faciliter les partenariats, d'ouvrir de nouveaux débouchés et de créer les conditions favorables au développement de nos échanges commerciaux.

Amadou Diallo entend également veiller au renforcement de la collaboration avec les pouvoirs publics, le secteur privé, les banques et les établissements financiers, les organisations professionnelles, les chambres consulaires, les partenaires techniques et financiers ainsi que l'ensemble des acteurs de l'écosystème économique.

À l'endroit du personnel de l'Asepex, il s'engage à promouvoir une culture de travail fondée sur l'écoute, la responsabilité, la performance, la transparence et le respect des compétences. Le président du Conseil de surveillance de l'Asepex, Alioune Diop, tout comme le représentant des travailleurs, Abdou Dieng, ont promis de travailler aux côtés du nouveau directeur général pour la réussite de sa mission.