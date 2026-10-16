Sénégal: Grève générale des travailleurs le 21 octobre prochain - La CNES plaide pour la poursuite du dialogue

Le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) lance un appel pressant à la paix sociale et à la poursuite du dialogue face à la grève générale programmée par les travailleurs pour le 21 octobre prochain.

Au Sénégal vu les urgences de développement et les ambitions du gouvernement, il urge selon la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), de préserver la paix sociale face à la grève générale programmée par les travailleurs pour le 21 octobre prochain.

« C'est uniquement par la prise en compte de ces préoccupations majeures des créateurs de richesse que la trêve sociale pourra être préservée. Cette relance est d'autant plus urgente que le climat social reste sous haute tension », souligne la CNES lors d'une conférence de presse tenue jeudi.

Face à la menace de grève générale programmée par les travailleurs pour le 21 octobre prochain, le Président de la CNES lance un appel pressant à la paix sociale et à la poursuite du dialogue.

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« Pour la confédération, seules une méthode de suivi transparente et les garanties économiques apportées au secteur privé permettront de stabiliser durablement le pays et d'éviter un blocage préjudiciable à toute la nation », renseigne le texte.

Grâce à l'implication directe du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, la CNES espère une rectification rapide de la trajectoire pour engager un partenariat tripartite sincère, équilibré et promoteur du développement de nos entreprises, industries et commerces.

Les priorités économiques urgentes du secteur privé

Au-delà, le patronat rappelle au gouvernement ses préoccupations prioritaires. Il s'agit notamment de l'apurement intégral et accéléré des créances dues aux entreprises, particulièrement dans les secteurs des Bâtiments et Travaux Publics (BTP), de l'Énergie et des Services, aujourd'hui asphyxiés.

Il s'agit aussi de la relance effective de l'économie nationale à travers une démarche concertée avec le secteur privé, la formalisation concrète du dispositif d'appui destiné aux entreprises en difficultés du fait de l'État ou de ses démembrements.

Mais aussi, la lutte contre la concurrence déloyale observée dans des secteurs industriel, commercial ainsi qu'au Port de Dakar qui met en péril la pérennité des entreprises, industries et commerces locaux et altère leur compétitivité.