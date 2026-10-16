Sénégal: Relance de l'industrie textile - Le MEFPT et Domitexka Saloum scellent un partenariat stratégique

16 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Thiam

Le ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique (MEFPT) et Domitexka Saloum ont signé, ce vendredi, à Kahone, dans la région de Kaolack, une convention de partenariat destinée à renforcer la formation aux métiers du textile. Financée à hauteur de 60 millions de francs CFA par le 3FPT, cette initiative ambitionne de contribuer à la relance de l'industrie textile nationale et à la création d'emplois.

La relance de l'industrie textile sénégalaise passe par la valorisation du potentiel industriel local. C'est dans cette perspective que le ministre Idrissa Samb a scellé ce partenariat avec l'usine Domitexka Saloum. Le programme couvre cinq métiers à savoir la teinture, le tissage industriel, le tricotage, la filature et l'impression industrielle. « Cette signature traduit la volonté commune de faire de la formation professionnelle et technique un levier de développement industriel, de création d'emplois et de transformation économique », a déclaré le ministre.

Il a précisé que la convention consolide un accompagnement déjà engagé par son département.

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Pour le PDG de Domitexka Saloum, Serigne Mboup, l'heure est aux actes. « Notre coton quitte le Sénégal sans que nous puissions en tirer pleinement profit. Il est temps que cela change », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité d'offrir des perspectives professionnelles aux jeunes. Selon lui, la reprise de l'usine pourrait générer plus de 4 000 emplois directs.

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