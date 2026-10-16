Sénégal: Relance de l'industrie textile - Le MEFPT et Domitexka Saloum scellent un partenariat stratégique

Le ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique (MEFPT) et Domitexka Saloum ont signé, ce vendredi, à Kahone, dans la région de Kaolack, une convention de partenariat destinée à renforcer la formation aux métiers du textile. Financée à hauteur de 60 millions de francs CFA par le 3FPT, cette initiative ambitionne de contribuer à la relance de l'industrie textile nationale et à la création d'emplois.

La relance de l'industrie textile sénégalaise passe par la valorisation du potentiel industriel local. C'est dans cette perspective que le ministre Idrissa Samb a scellé ce partenariat avec l'usine Domitexka Saloum. Le programme couvre cinq métiers à savoir la teinture, le tissage industriel, le tricotage, la filature et l'impression industrielle. « Cette signature traduit la volonté commune de faire de la formation professionnelle et technique un levier de développement industriel, de création d'emplois et de transformation économique », a déclaré le ministre.

Il a précisé que la convention consolide un accompagnement déjà engagé par son département.

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Pour le PDG de Domitexka Saloum, Serigne Mboup, l'heure est aux actes. « Notre coton quitte le Sénégal sans que nous puissions en tirer pleinement profit. Il est temps que cela change », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité d'offrir des perspectives professionnelles aux jeunes. Selon lui, la reprise de l'usine pourrait générer plus de 4 000 emplois directs.