Sénégal: Des élèves-stagiaires sénégalais de retour partagent leurs expériences

La résidence de l'ambassadeur du Japon au Sénégal sise à Dakar Fann, a abrité le mercredi dernier une cérémonie de restitution de 24 élèves stagiaires sénégalais rentrés du Japon où ils ont séjourné du 23 août au 3 septembre derniers dans le programme Japon-Afrique pour la jeunesse (Japan-Africa Youth Programme).

Douze élèves du lycée Thierno Saïdou Nourou Tall et douze autres du Centre de formation professionnelle et technique (Cfpt) Sénégal/Japon ont séjourné du 23 août au 3 septembre 2026 au Japon dans le Programme Japon-Afrique pour la jeunesse (Japan-Africa Youth Program). Une initiative d'échanges internationaux lancée par le gouvernement du Japon à la suite de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 9). De retour au Sénégal, ceux-ci ont expliqué leurs expériences au pays du soleil levant.

Ouvrant la cérémonie, l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Takeshi Akamatsu, est longuement revenu sur les liens de fraternité qui unissent les deux pays. « Ces relations sont symbolisées par une école à Dakar dénommée Sénégal/Japon », a-t-il rappelé, soulignant que la visite de ces élèves vise à faire découvrir davantage aux jeunes africains la culture nippone et les avancées technologiques du pays. S'adressant directement aux bénéficiaires, le diplomate les a invités « à devenir chacun à sa manière, des jeunes capables de créer des liens entre le Sénégal et le Japon ». Il les a également exhortés à partager et à raconter leur voyage à leurs amis et à poursuivre l'apprentissage de la langue japonaise. Il a évoqué aussi la question de la disponibilité de bourses d'études pour ceux qui souhaitent poursuivre leur cursus dans les universités japonaises.

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Ibrahima Maïga, un des bénéficiaires de l'initiative, a fait savoir que le programme va se poursuivre à travers la construction d'un plan d'action durable baptisé « Be the voice (être la voix) ». Un dispositif qui consiste à partager leurs expériences avec des élèves du Cfpt Sénégal/Japon, à travers des présentations et des vidéos diffusées sur le site de l'établissement. Élève en 2e année de Brevet de technicien supérieur (Bts) en Informatique, industrie et réseaux, M. Maïga a également indiqué qu'au cours de leur séjour, qu'ils ont visité différents endroits, notamment l'Université d'Ashikaga, des laboratoires et le National Institute of Technology, plus connu sous le nom d'Oyama Kosen. Il s'est dit « touché » par la discipline des étudiants japonais, la qualité du travail en groupe et l'usage d'équipements de pointe dans les laboratoires.

Prenant la parole, Bacary Badji, directeur des études du Cfpt Sénégal/Japon, a salué le long compagnonnage entre les deux pays. Il a toutefois rappelé que ces liens doivent être entretenus et renforcés pour accompagner davantage ce centre fondé en 1984 grâce à la coopération bilatérale, soulignant que ce retour au bercail de ces élèves marque le début d'une nouvelle mission.