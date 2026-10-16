Sénégal: Partenariat Le Soleil et le CACSUP - Des bourses d'études et une coopération renforcée

La Société sénégalaise de presse et de publications (SSPP) Le Soleil et le Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de promotion (CACSUP/Sénégal) ont conclu une convention de partenariat pour renforcer leur coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes.

Signé par Lamine Niang, directeur général de la SSPP Le Soleil, et Ibrahima Eloi Sarr, président du CACSUP, l'accord prévoit notamment l'octroi annuel de 30 demi-bourses aux agents du Soleil, à leurs enfants ou aux retraités de l'entreprise.

L'éducation et la formation constituent le socle de cette convention. À travers cet accord, les deux structures entendent mettre en commun leurs compétences et leurs réseaux pour promouvoir l'excellence, valoriser les établissements d'enseignement et faciliter l'accès des jeunes à la formation et à l'emploi.

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Pour Le Soleil, ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives de collaboration avec les établissements et écoles de formation partenaires du CACSUP. Le quotidien national pourra associer l'organisation à ses événements et initiatives consacrés à l'éducation, notamment au Salon de l'Éducation. Le CACSUP contribuera également aux projets éditoriaux et institutionnels du journal, dont le magazine spécial consacré à l'enseignement supérieur.

La convention prévoit, en outre, des conditions préférentielles pour la participation des établissements partenaires du CACSUP aux salons, événements et publications du Soleil. L'Institut communautaire africain de gestion et d'ingénierie (ICAGI) Amadou Mahtar MBOW bénéficiera, pour sa part, d'une réduction spéciale de 15 % sur les prestations et services de communication ou de publication sollicités auprès du quotidien, selon les conditions commerciales convenues entre les deux parties.

Trente demi-bourses par an pour le personnel du Soleil

Le volet social constitue l'un des principaux apports de cet accord pour les travailleurs du quotidien national. Le CACSUP s'engage à accorder, chaque année universitaire, 30 demi-bourses dans ses écoles partenaires aux agents en activité du Soleil, à leurs enfants ou aux retraités de l'entreprise. Cette mesure vise à élargir les possibilités de formation du personnel et de ses familles.

Le partenariat prévoit aussi la mobilisation du réseau d'établissements et de partenaires du CACSUP pour relayer les offres, programmes et publications du Soleil. L'organisation encouragera également la participation des écoles, universités et entreprises intéressées aux initiatives du journal, contribuant ainsi à la visibilité des actions communes.

Une coopération appelée à durer

Au-delà des bourses, les deux partenaires prévoient de développer des programmes dans les domaines de l'éducation, de la formation, de l'insertion professionnelle, de la communication et de la responsabilité sociétale. Des avenants ou des protocoles spécifiques pourront préciser les modalités techniques, financières et opérationnelles de ces actions.

Conclue pour une durée de deux ans, renouvelable d'un commun accord, la convention repose sur le partage d'expertise et la complémentarité des deux structures. Pour Le Soleil comme pour le CACSUP, l'enjeu est de faire de cette coopération un levier de formation, de visibilité et d'opportunités, au bénéfice des établissements partenaires, des jeunes et du personnel du quotidien national.