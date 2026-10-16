Sénégal: L'État invite les ONG et associations à s'inscrire sur la nouvelle plateforme de cartographie nationale

La Direction générale de l'Administration territoriale (DGAT) appelle l'ensemble des ONG et associations légalement constituées au Sénégal à s'enregistrer sur e-OSC, plateforme numérique récemment lancée.

À la suite du lancement officiel de la plateforme e-OSC, dédiée à la cartographie nationale et au suivi des ONG et associations, le Directeur général de l'Administration territoriale, William Manel, invite les organisations concernées à s'y inscrire et à renseigner les informations demandées. L'appel figure dans un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, daté du 16 octobre 2026.

Selon la DGAT, l'opération doit permettre de consolider les données sur les organisations. Il s'agit de décliner leurs zones et domaines d'intervention, leurs projets, les financements mobilisés et les populations bénéficiaires. Elle doit aussi favoriser une meilleure capitalisation des interventions, accroître leur visibilité et faciliter l'aide à la décision.