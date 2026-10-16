Sénégal: 246 tablettes Braille d'un coût de 12,5 millions de FCfa à des élèves malvoyants

La Journée internationale de la canne blanche a été célébrée ce 15 octobre à l'Arène nationale sur le thème : « Canne blanche, stop ». À l'occasion, l'État a annoncé la dotation de 246 nouvelles tablettes braille à des élèves aveugles et malvoyants.

L'État a beaucoup fait et va apporter une meilleure assistance aux personnes atteintes de déficiences et pathologies visuelles. L'affirmation a été faite, hier, lors de la cérémonie officielle de la célébration de la Journée internationale de la canne blanche. Conseiller technique du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Adama Diouf a annoncé une bonne nouvelle aux personnes souffrant de difficultés visuelles : 246 tablettes Braille pour un coût de 12,5 millions de FCfa seront bientôt distribuées aux élèves aveugles et malvoyants. Il a ensuite fait la situation de la prévalence des déficiences et pathologies visuelles, notamment en convoquant les données du Recensement général de la population et de l'habitat (Rgph-5) de 2023, de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). « La prévalence nationale du handicap est estimée à 7,3% chez les personnes d'un an et plus. Les difficultés "à voir" sont les plus fréquentes (3,9%), devant les difficultés à marcher (3,7%). Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, les difficultés "à voir" atteignent 24,3% », a-t-il rappelé.

Il a précisé que le handicap touche davantage les femmes (7,8%) que les hommes (6,8%), avec une prévalence quasi identique en milieu urbain et rural. À son avis, ces données illustrent l'ampleur du phénomène et fondent la nécessité de développer des stratégies préventives et curatives, et de promouvoir les droits humains des aveugles et malvoyants. « L'ex-coordonnateur du Programme national de lutte contre la cécité estimait la prévalence de la cécité entre 1 et 1,7%, voire 2%, au Sénégal. Ces données placent le handicap visuel au premier rang des handicaps au Sénégal », a-t-il indiqué. Cependant, Adama Diouf se réjouit du fait qu'au Sénégal, l'inclusion des personnes handicapées et la promotion de leurs droits fondamentaux trouvent un écho favorable dans l'agenda national de transformation, notamment dans l'Axe 2 de la Stratégie nationale de développement relatif au « Capital humain de qualité et l'équité sociale ».

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« Aujourd'hui, les résultats de certaines directives données par le chef de l'État portent sur la finalisation de l'intégralité des textes d'application de la loi d'orientation sociale relative au handicap, l'organisation des concertations nationales sur le handicap, l'élaboration de la stratégie nationale de promotion et de protection des personnes handicapées dont la validation institutionnelle sera bientôt effective, etc. » a affirmé le Conseiller technique du ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Président de la Convergence des aveugles pour l'unité, la solidarité et l'entraide, Abdou Kogna Diop a salué les efforts que l'État déploie pour les personnes handicapées. Il a toutefois invité le pouvoir à faire davantage.