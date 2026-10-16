Sénégal: Gris Bordeaux vs Diop 2 - Jambaar Productions fixe le combat au 13 décembre 2026

Le combat entre Gris Bordeaux (Fass-Ndakaru) et Diop 2 (Yeumbeul Marin), ficelé il y a quelques semaines par Jambaar Productions, vient d'être officialisé. Ce duel dit du « Grand contre Petit », très attendu par les amateurs de lutte, aura finalement lieu le dimanche 13 décembre prochain.

Gris Bordeaux et Diop 2 sont désormais fixés sur la date de leur prochaine confrontation, officialisée pour le dimanche 13 décembre. Le promoteur Mansour Bâ, patron de Jambaar Productions, a officialisé cette affiche qui opposera le 3e Tigre de Fass à l'espoir de Yeumbeul. Les deux lutteurs devront ainsi poursuivre leur préparation en vue de ce rendez-vous.

L'avant-dernière phase est généralement consacrée au travail physique, avant la dernière ligne droite, axée sur les contacts et les réglages techniques. Battu par Ama Baldé le 30 juin 2024, puis par Zarco le 12 janvier 2025, Gris Bordeaux peine à retrouver le chemin de la victoire. Malgré son succès face à Siteu lors d'un duel de lutte sans frappe organisé à Paris, le samedi 2 mai dernier, le Fassois est en quête d'un véritable regain de forme en lutte avec frappe.

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Il n'a plus remporté de combat dans cette discipline depuis sa victoire sur Mohamed Ndao, dit Tyson, en mai 2015. De son côté, Diop 2, vainqueur de Liss Ndiago le 26 avril dernier, entend franchir un nouveau palier. Un succès contre le leader de Fass lui ouvrirait davantage les portes de la cour des Vip. Le dimanche 13 décembre sera donc une soirée de vérité pour les deux protagonistes, aux ambitions bien différentes.