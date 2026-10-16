Tunisie: Manouba - Une récolte de 500 tonnes d'olives biologiques attendue cette saison

Au gouvernorat de Manouba, la récolte des olives biologiques est estimée cette année à 500 tonnes, soit l'équivalent de 90 tonnes d'huile biologique.

Les superficies consacrées à ce type de cultures ont atteint environ 233 hectares, avec un rendement de 2,25 tonnes par hectare, contre 136 hectares pendant la saison précédente (400 tonnes, 80 tonnes d'huile bio), selon les données fournies par le CRDA de Manouba.

D'après la même source, six oliveraies sont officiellement certifiées comme exploitations biologiques dans la région et sont situées à El Battan, Oued Ellil et Borj El Amri, avec une détermination des producteurs à préserver ce mode de production qui offre une valeur économique, nutritive et environnementale ajoutée.