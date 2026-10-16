Tunisie: « African ESG Summit » - Les entreprises exportatrices rattrapées par l'obligation environnementale

Organisée récemment à Tunis, la 4e édition de l'« African ESG Summit » a abordé la question de la durabilité des entreprises, un enjeu majeur dans un contexte où l'urgence climatique impose de nouvelles règles économiques et commerciales.

La 4e édition de l'« African ESG Summit » s'est tenue cette année sous le thème « Exporter durablement ». Elle a réuni des représentants du secteur public, des dirigeants d'entreprise, des experts internationaux, des institutions financières et des startups.

S'inscrivant dans la continuité des éditions précédentes, ce sommet, qui a pour principale vocation d'aider les entreprises à réussir leur transformation vers la durabilité, a choisi cette année une thématique d'actualité dans un contexte où les réglementations environnementales se durcissent, notamment chez les partenaires économiques de la Tunisie, et la transition vers une croissance verte s'impose comme une alternative efficace aux modèles de croissance polluants.

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« Notre premier partenaire économique, c'est l'Union européenne. Elle est en train de mettre en place des réglementations, que ce soit pour le climat, pour l'environnement ou pour les droits humains, qui exigent moins d'émissions, mais aussi une traçabilité des produits, un travail sur la chaîne logistique et une communication sur ces données.

Ces nouvelles exigences concernent surtout les entreprises intégrées dans les chaînes de valeur et d'approvisionnement européennes », a expliqué à La Presse Sahar Mechri, directrice exécutive de Magazine Manager, organisateur de l'événement.

La transition verte, un enjeu majeur

Elle a ajouté que la durabilité des entreprises constitue aujourd'hui un enjeu majeur qui touche directement à l'accès aux marchés, à la préservation du portefeuille clients et au maintien des transactions. « Les entreprises sont vraiment appelées à opérer des transformations et à trouver des financements pour réussir leur transition », a-t-elle précisé.

Afin de rapprocher les entreprises de cet écosystème favorable à la durabilité et à la croissance verte, l'événement a proposé des panels et des masterclass.

Des experts internationaux en matière de réglementation européenne et locale, ainsi que des dirigeants d'entreprise ayant franchi le cap de la transition, y ont partagé leurs connaissances et leurs expériences.

En marge du sommet, un concours de l'innovation durable a été organisé pour primer les entrepreneurs et les startups africains qui proposent des solutions durables et peuvent aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en la matière.

Pour les masterclass, des experts internationaux spécialisés dans la due diligence en Europe, le risque ESG, ainsi que dans l'IA et son application à la mise en conformité, étaient présents pour initier les entreprises à ces enjeux.

« Aujourd'hui, près des deux tiers des entreprises européennes utilisent l'IA dans la conformité, que ce soit pour l'analyse des rapports de leurs fournisseurs ou pour leur propre reporting. C'est un outil qui facilite la tâche. L'objectif de ces masterclass est de transformer ce qui a été dit en une véritable feuille de route que les entreprises peuvent déployer dans l'immédiat », a conclu Mechri.