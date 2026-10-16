Tunisie: L'UTICA et TAV Tunisie misent sur le développement du trafic aérien et des investissements

L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) et TAV Tunisie ont examiné les moyens de renforcer les investissements, de développer le transport aérien et de mieux exploiter le potentiel des aéroports d'Enfidha et de Monastir, notamment pour soutenir le tourisme et les exportations tunisiennes.

Ces questions ont été au centre d'une rencontre tenue mercredi dernier entre le président de l'UTICA, Samir Majoul, et Mélanie Lefebvre, présidente de la section tunisienne des conseillers du commerce extérieur de la France et présidente-directrice générale de TAV Tunisie, selon un communiqué de l'organisation patronale.

Les discussions ont également porté sur le climat des affaires en Tunisie et les difficultés rencontrées par les entreprises françaises. Les deux parties ont notamment évoqué les conditions nécessaires pour sécuriser les investissements français, en particulier dans les projets structurants susceptibles de soutenir la croissance économique et la création d'emplois.

Les défis liés à l'énergie et la nécessité de coordonner les efforts pour y faire face ont également été abordés.

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Miser sur le trafic aérien pour soutenir le tourisme

Les échanges ont mis en évidence le rôle des aéroports d'Enfidha et de Monastir dans le développement de l'économie nationale, notamment à travers leur contribution au tourisme et à l'emploi.

Selon l'UTICA, l'évolution du trafic aérien est étroitement liée à l'activité des destinations touristiques et à celle de plusieurs secteurs économiques connexes, dont l'artisanat.

Les deux parties ont ainsi souligné l'importance d'améliorer l'exploitation des capacités disponibles dans ces deux aéroports, en développant le trafic de passagers vers les zones touristiques.

Le développement du fret aérien au départ de l'aéroport d'Enfidha-Hammamet a également été évoqué. Cette orientation pourrait contribuer à faciliter l'acheminement des produits tunisiens vers les marchés étrangers et à renforcer la compétitivité des entreprises industrielles exportatrices.

Un partenariat tuniso-français à consolider

TAV Tunisie appartient au groupe international TAV Airports, dont le groupe français Groupe ADP (Aéroports de Paris) est l'un des principaux actionnaires.

Actif dans la gestion aéroportuaire et les services associés, le groupe s'inscrit dans une dynamique internationale d'investissement dans les infrastructures de transport aérien.

La rencontre entre l'UTICA et TAV Tunisie intervient ainsi dans un contexte où le développement des infrastructures aéroportuaires, l'amélioration de la connectivité aérienne et la mobilisation des investissements sont considérés comme des leviers de soutien à l'activité économique et aux échanges entre la Tunisie et la France.