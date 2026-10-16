Tunisie: Mahdia accueille le premier centre de formation de Festo à l'industrie 4.0 au Maghreb

Le premier centre de formation à l'industrie 4.0 de l'entreprise allemande Festo au Maghreb a été officiellement inauguré, mercredi 14 octobre 2026, à l'Institut supérieur des études technologiques (ISET) de Mahdia, avec pour objectif de renforcer les compétences des étudiants en robotique et en systèmes de production connectés.

Baptisé FACT 4.0, ce centre permettra de former au moins 1 000 étudiants grâce à des mises en situation pratiques au sein d'une mini-usine intelligente, où ils pourront se familiariser avec le fonctionnement des robots et des systèmes de production interconnectés, selon un communiqué publié par l'ambassade d'Allemagne en Tunisie.

Le centre est également destiné à offrir aux entreprises industrielles tunisiennes un espace dédié à l'innovation et à la formation continue, dans un contexte marqué par la transformation numérique des processus de production et l'évolution des besoins en compétences techniques.

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de longue date entre l'ISET de Mahdia et Festo, entreprise allemande spécialisée dans les technologies d'automatisation et les solutions de formation technique. Cette coopération doit être consolidée et développée avec l'appui de la coopération allemande, précise la même source.

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À travers cette initiative, les partenaires entendent contribuer au développement des compétences nécessaires à l'adoption des technologies de l'industrie 4.0, notamment la robotique et les systèmes de production connectés, tout en rapprochant la formation technologique des besoins du tissu industriel tunisien.