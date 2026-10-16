Tunisie: Campagne oléicole 2025-2026 - Plus de 3,3 milliards de dinars mobilisés par les banques

Les représentants du secteur bancaire et ceux du ministère du Commerce et du Développement des exportations réunis, vendredi, au siège du Conseil Bancaire et Financier (CBF) ont appelé à une synergie stratégique et opérationnelle approfondie entre l'administration, les institutions financières et le secteur privé pour favoriser les exportations d'huile d'olive et de dattes.

Participant à cette journée d'information consacrée au financement de ces deux filières clés, le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a plaidé pour le passage d'une approche qui se limite au financement des opérations commerciales au besoin, à une approche plus globale accompagnant l'entreprise aux différentes étapes de son activité, de la production et de la transformation jusqu'au stockage, au conditionnement, à la commercialisation et à l'exportation, tout en l'aidant à planifier, investir et maîtriser les risques.

Pour concrétiser ce changement de cap, les autorités préconisent la création d'une task force permanente regroupant l'administration, le CBF, les institutions financières, les chambres de commerce et les organisations patronales afin d'épauler prioritairement les filières phares avant d'étendre la démarche à d'autres secteurs de l'économie .

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De son côté, le président du CBF, Neji Ghandri a affirmé le rôle moteur joué par le secteur bancaire et financier ayant injecté plus de 3,3 milliards de dinars de financements pour la campagne oléicole 2025-2026 (arrêté au 30 mars 2026), soit une progression de plus de 50 % par rapport aux 2,2 milliards de dinars mobilisés la saison précédente .

Dans le détail, 1,9 milliard de dinars ont été alloués aux exportateurs d'huile d'olive, 1,1 milliard de dinars aux oléifacteurs, et 202 millions de dinars en faveur de l'Office National de l'Huile (ONH) . De plus, 46 millions de dinars ont été destinés aux petits agriculteurs, dont 18 millions de dinars adossés à une ligne budgétaire de la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) .

Pour la campagne 2026-2027, Ghandri a souligné que les institutions financières s'engagent à maintenir cet accompagnement par des crédits de campagne, des avances sur marchandises et des instruments de gestion du risque de change et de non-paiement.

Cette mobilisation financière vient soutenir une dynamique d'exportations alimentaires favorable. Sur les neuf premiers mois de l'année 2026, la balance commerciale alimentaire a affiché un excédent record de 919,8 millions de dinars, portant le taux de couverture des importations par les exportations à 116,3 %, tandis que la valeur globale des exportations agroalimentaires a augmenté de 19,9 % par rapport à la même période en 2025 . À la fin du mois de septembre 2026, l'huile d'olive et les dattes représentaient respectivement 61 % et 9,4 % de la valeur totale des exportations alimentaires du pays .

Sur les 11 premiers mois de la campagne (de novembre 2025 à octobre 2026), les exportations d'huile d'olive ont atteint 399,4 mille tonnes, générant des recettes records de 5 016,3 millions de dinars, soit des hausses respectives de 48,7 % en volume et de 39,4 % en valeur sur un an .

Ces performances confortent la Tunisie comme 1er exportateur mondial hors Union européenne et 2ème exportateur mondial derrière l'Espagne . Néanmoins, si l'huile extra vierge constitue environ 90 % des volumes expédiés, l'huile conditionnée ne compte que pour 15 %, révélant un potentiel majeur de valorisation à forte valeur ajoutée .

De son côté, la filière des dattes a franchi pour la première fois le cap historique du milliard de dinars de recettes . Les revenus d'exportation ont atteint 1 011,6 millions de dinars au cours de la saison (contre 882,7 millions de dinars lors de la campagne précédente), pour un volume expédié de 159,4 mille tonnes (contre 138,3 mille tonnes un an plus tôt), s'écoulant désormais vers 86 pays à travers tous les continents .