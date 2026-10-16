Maroc: Dans la médina de Tanger, les lieux racontent l'histoire d'une cité cosmopolite

De la demeure de l'érudit Abdellah Guennoun aux cafés fréquentés par l'écrivain Mohamed Choukri, en passant par des lieux emblématiques de l'histoire diplomatique, politique et artistique, une balade exploratoire a permis à des étudiants et des élèves de découvrir les multiples facettes de la mémoire de Tanger.

Organisée dans le cadre de la 14e édition du Salon régional du livre et de l'édition de Tanger, cette initiative, encadrée par Younes Cheikh Ali, président de la Fondation « Moments de Tanger » pour la valorisation de la mémoire de la ville, a proposé aux participants une lecture de l'histoire tangéroise, à travers ses lieux emblématiques et les personnalités qui ont marqué son parcours culturel et historique.

Au-delà d'un itinéraire à travers les ruelles de la médina et les monuments historiques, cette balade a constitué une occasion de mettre en lumière le brassage culturel qui caractérise Tanger depuis des siècles, ainsi que les transformations politiques et économiques qui ont façonné son identité urbaine.

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La demeure d'Abdellah Guennoun, dont le nom est associé à la préservation de la mémoire littéraire marocaine et à la défense de l'identité nationale, a constitué l'une des principales étapes du parcours. Les participants ont ainsi pu découvrir le parcours intellectuel de cette personnalité, dont les travaux et l'engagement dans le mouvement national ont contribué à la préservation du patrimoine littéraire marocain et à la défense de l'identité nationale.

Cette halte a permis de revenir sur une période où la production intellectuelle et la force de l'écrit ont joué un rôle essentiel dans la consolidation de la conscience nationale et la sauvegarde des composantes de la personnalité marocaine.

Du patrimoine intellectuel aux espaces de création littéraire, le parcours a également conduit les participants vers des cafés associés à la vie culturelle de Tanger, notamment à l'univers de l'écrivain marocain Mohamed Choukri. La ville, et plus particulièrement le quartier de Souk Dakhel, a occupé une place centrale dans ses oeuvres, en lui fournissant une matière littéraire nourrie de scènes de la vie quotidienne, de personnages et de réalités sociales contrastées.

Ces lieux ont ainsi été présentés comme des témoins de la relation étroite entre la littérature et la ville, illustrant la manière dont les espaces urbains et les histoires qu'ils abritent deviennent des sources d'inspiration et des supports de mémoire collective.

La balade a également mis en lumière l'héritage de Mohamed Ben Ali R'bati, considéré comme l'un des pionniers de la peinture moderne au Maroc. Ses aquarelles, inspirées notamment des marchés, des cafés, des célébrations et des personnages de la vie tangéroise, constituent un témoignage artistique sur les pratiques sociales et le quotidien de la ville.

La mémoire musicale était, elle aussi, au rendez-vous à travers l'évocation du parcours du musicien Mohamed Larbi Temsamani, dont le parcours a contribué à la préservation et au renouvellement de la musique arabo-andalouse marocaine.

Les participants ont, par ailleurs, découvert l'empreinte laissée par l'écrivain américain Paul Bowles, qui s'est installé à Tanger à la fin des années 1940 et en a fait un espace privilégié de création et de rencontres artistiques.

L'expérience du peintre français Henri Matisse, qui a séjourné dans la ville en 1912 et 1913, a également été évoquée, notamment son intérêt pour la lumière, les couleurs et les paysages tangérois, qui ont nourri sa recherche picturale.

Le parcours a ensuite conduit les participants vers la Mendoubia, lieu emblématique de l'histoire du mouvement national, où feu SM Mohammed V avait prononcé son discours historique lors de sa visite à Tanger, le 9 avril 1947. Cet événement majeur demeure associé à la lutte du peuple marocain pour la liberté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Royaume.

D'autres étapes ont permis d'aborder l'histoire diplomatique et économique de la ville, notamment Dar Niaba et la Légation américaine, ainsi que des bâtiments ayant abrité d'anciennes institutions financières et commerciales. Ces édifices témoignent de la place qu'occupait Tanger dans les échanges économiques et les relations internationales.

À travers les façades, les portes et les fenêtres de ces constructions, les participants ont pu appréhender l'évolution architecturale de la ville et les influences marocaines et étrangères qui ont contribué à façonner son paysage urbain.

Dans une déclaration à la MAP, M. Cheikh Ali a souligné l'importance de sensibiliser les jeunes générations à l'histoire de Tanger et à la diversité de ses composantes culturelles, précisant que cette initiative vise à rapprocher les participants de la mémoire historique de la ville à travers la découverte directe de ses monuments et de ses lieux de mémoire.

Il a indiqué que le parcours a également inclus des établissements scolaires historiques, dont le collège Mohammed V, dont la construction avait été ordonnée par feu SM Mohammed V lors de sa visite historique à Tanger, ainsi que des mosquées, des bâtiments de missions diplomatiques, des églises et des synagogues, sans oublier les remparts, les portes historiques et les demeures de personnalités marocaines et étrangères ayant séjourné dans la ville.

Cette immersion dans le patrimoine tangérois a ainsi offert aux élèves et aux étudiants une approche concrète de l'histoire locale, en associant connaissances historiques et observation sur le terrain.

Elle a également rappelé que la préservation de la mémoire ne se limite pas à la conservation des monuments, mais suppose aussi la transmission des récits et des significations qui leur sont attachés aux générations futures.