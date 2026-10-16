Algérie: Message du président de la République à l'occasion de la Journée nationale de l'émigration

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, vendredi, un message à l'occasion de la Journée nationale de l'émigration, commémorant le 65e anniversaire des manifestations du 17 octobre (1961-2026), dont voici la traduction APS:

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux,

Prière et paix sur Son Messager,

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

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En ce 17 octobre, nous commémorons le jour où des foules d'Algériennes et d'Algériens sont descendues dans les rues de la capitale française, Paris, pour dénoncer la décision raciste du couvre-feu que les autorités coloniales leur avaient imposée et qui restreignait leurs libertés. Cette mesure exprimait la haine de la police française, sous le commandement du criminel Maurice Papon, envers l'Algérie rebelle et combattante.

Etant alors le prolongement et le soutien de la glorieuse Révolution de libération, les Algériens ne se sont pas résignés à cette mesure injuste et arbitraire par laquelle la police française s'était persuadée qu'elle pourrait isoler la Révolution de son prolongement au coeur même de son territoire. Ils ont exercé leur droit de descendre dans les rues de Paris pour des manifestations pacifiques, affirmant leur cohésion et leur attachement à la patrie, ainsi qu'à la lutte armée qui battait son plein en cette fin de l'année 1961, alors que s'annonçaient les prémices de la victoire et de l'émancipation.

En faisant face à la répression coloniale policière haineuse, en affrontant à mains nues les balles réelles et en perdant ainsi des dizaines de manifestants, noyés sauvagement dans la Seine, notre communauté nationale a ancré son appartenance à un peuple authentique, ancestral, fier et libre, ainsi qu'à une civilisation et à une histoire enracinées sur la terre de notre chère Algérie.

A l'occasion de la Journée nationale de l'émigration, nous commémorons avec déférence, les sacrifices des dirigeants de la lutte nationale en exil, ainsi que le patriotisme d'une génération de travailleurs qui, en dépit de leurs conditions éprouvantes à cette époque, ont fait preuve de leur attachement à la Révolution avec un esprit de défi face à toutes les formes d'arbitraire et une détermination de s'engager pleinement dans le combat acharné que menait l'Algérie, qui payait un lourd tribut en sang de martyrs pour recouvrer l'indépendance et la souveraineté nationale..

En cette occasion, je tiens à exprimer notre fierté pour l'esprit de loyauté et d'engagement national qui continue d'animer la conscience de chaque Algérienne et de chaque Algérien de notre communauté à travers le monde entier. Je salue l'ensemble des membres de la communauté, où qu'ils se trouvent, et je réaffirme l'engagement total de l'Etat à veiller à leur protection, à préserver leurs intérêts et à assurer à nos ressortissants et à leurs familles sérénité et facilités lors de leurs déplacements, afin de garantir leur lien permanent avec leur patrie et leur attachement à la terre de la fierté et de la dignité.

Vive l'Algérie

Gloire et éternité à nos valeureux martyrs

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous".