Algérie: Le président de la République exprime sa fierté pour l'esprit de loyauté qui continue d'animer la conscience des membres de la communauté nationale

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a exprimé, vendredi, sa fierté pour l'esprit de loyauté et d'engagement national qui continue d'animer la conscience de tous les Algériens de la communauté nationale à travers le monde entier, réaffirmant l'engagement de l'Etat à veiller à leur protection et à préserver leurs intérêts.

Dans un message adressé à la veille de la célébration de la Journée nationale de l'émigration, commémorant le 65e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, le président de la République a exprimé sa fierté "pour l'esprit de loyauté et d'engagement national qui continue d'animer la conscience de chaque Algérienne et de chaque Algérien de notre communauté à travers le monde entier", saluant l'ensemble des membres de la communauté, où qu'ils se trouvent.

Le président de la République a réaffirmé "l'engagement total de l'Etat à veiller à leur protection, à préserver leurs intérêts et à assurer à nos ressortissants et à leurs familles sérénité et facilités lors de leurs déplacements, afin de garantir leur lien permanent avec leur patrie et leur attachement à la terre de la fierté et de la dignité".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A cette occasion, il a rappelé les foules d'Algériennes et d'Algériens qui sont descendues dans les rues de la capitale française, Paris, pour dénoncer la décision raciste du couvre-feu que les autorités coloniales leur avaient imposée et qui restreignait leurs libertés, "une mesure qui exprimait la haine de la police française, sous le commandement du criminel Maurice Papon, envers l'Algérie rebelle et combattante".

Dans ce sillage, le président de la République a souligné que "les Algériens, étant alors le prolongement et le soutien de la glorieuse Révolution de libération, ne se sont pas résignés à cette mesure injuste et arbitraire par laquelle la police française s'était persuadée qu'elle pourrait isoler la Révolution de son prolongement au coeur même de son territoire. Les Algériens ont exercé leur droit de descendre dans les rues de Paris pour des manifestations pacifiques, affirmant leur cohésion et leur attachement à la patrie, ainsi qu'à la lutte armée qui battait son plein en cette fin de l'année 1961, alors que s'annonçaient les prémices de la victoire et de l'émancipation".

"En faisant face à la répression coloniale policière haineuse, en affrontant à mains nues les balles réelles et en perdant ainsi des dizaines de manifestants, noyés sauvagement dans la Seine, la communauté nationale, à cette période difficile de l'histoire moderne de l'Algérie, a ancré son appartenance à un peuple authentique, ancestral, fier et libre, ainsi qu'à une civilisation et à une histoire enracinées sur la terre de notre chère Algérie", a-t-il poursuivi.

Cette occasion intervient pour "commémorer les sacrifices des dirigeants de la lutte nationale en exil, ainsi que le patriotisme d'une génération de travailleurs qui, en dépit de leurs conditions éprouvantes à cette époque, ont fait preuve de leur attachement à la Révolution avec un esprit de défi face à toutes les formes d'arbitraire et une détermination de s'engager pleinement dans le combat acharné que menait l'Algérie, qui payait un lourd tribut en sang de martyrs pour recouvrer l'indépendance et la souveraineté nationale", ajoute le président de la République.