Sénégal: Kaolack - L'État s'allie avec DOMITEXKA-SALOUM pour former les jeunes aux métiers du textile

Kaolack — Le ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique et le Domaine industriel et textile de Kaolack (DOMITEXKA-SALOUM) ont signé, vendredi, une convention de partenariat de trois ans visant à renforcer la formation aux métiers du textile et à préparer une main-d'oeuvre qualifiée pour accompagner la relance de l'industrie textile sénégalaise.

Cet accord doit notamment contribuer à la création du centre de formation professionnelle de DOMITEXKA-SALOUM, au développement de programmes adaptés aux besoins des entreprises et à l'insertion professionnelle des jeunes, dans un secteur considéré comme porteur d'emplois et de valeur ajoutée.

Le ministère s'engage à apporter son appui technique au centre de formation, notamment pour la reconnaissance des formations et le respect des normes en vigueur.

DOMITEXKA-SALOUM devra de son côté mettre à disposition ses ateliers, ses équipements, ses techniciens et ses formateurs afin de favoriser l'apprentissage pratique.

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Le président-directeur général de DOMITEXKA-SALOUM, Serigne Mboup, a annoncé que ce projet industriel ambitionne de générer plus de 2 100 emplois directs et 2 200 emplois indirects, auxquels s'ajouteraient plus de 150 emplois liés notamment à la production de coton et à la confection.

Ces perspectives sont des objectifs associés au développement du projet industriel et non des emplois déjà créés, a-t-il été précisé.

"Nous voulons passer des visites aux commandes, des discours à la production et des promesses aux emplois", a déclaré M. Mboup, insistant sur la nécessité de transformer les investissements engagés en activités productives et en opportunités concrètes pour les jeunes.

Il a également annoncé un programme visant à former 1 000 jeunes sur une période de six mois aux métiers de la filature, du tissage, de l'ennoblissement, de la teinture et de la maintenance industrielle.

Selon le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb, cette convention vient consolider un travail déjà engagé par son département pour accompagner le développement du dispositif de formation de l'entreprise.

Avec l'appui du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), la Direction générale de la formation professionnelle et technique a déjà contribué à l'élaboration de cinq programmes de formation portant sur la teinture, le tissage industriel, le tricotage, la filature et l'impression industrielle, a indiqué M. Samb.

Il précise que cette première étape représente un investissement de 60,68 millions de francs CFA, intégralement financé par le 3FPT.

L'enjeu de ce projet consiste à traduire ces acquis en formations effectives, en qualifications reconnues et en possibilités réelles d'emploi, a-t-il insisté, soulignant que le développement industriel ne saurait reposer uniquement sur les équipements, mais également sur la disponibilité de compétences adaptées.

La convention prévoit notamment le renforcement des capacités des formateurs, le développement de l'apprentissage, de l'alternance et de la formation duale, ainsi que l'accompagnement des apprenants vers l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat dans le secteur textile.

Le ministre a insisté sur la nécessité d'évaluer régulièrement les résultats du partenariat, à travers notamment le nombre de jeunes formés, les qualifications obtenues, les stages réalisés et les niveaux d'insertion professionnelle.