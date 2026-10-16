Sénégal: Intelligence artificielle - 15 équipes sélectionnées pour développer des solutions vocales en langues nationales

Dakar — Quinze équipes ont été sélectionnées parmi 74 candidatures reçues dans le cadre du Kiriku Voice Inclusive & Creative Challenge, pour développer des solutions d'intelligence artificielle (IA) intégrant les langues nationales et adaptées aux besoins des populations, a-t-on appris vendredi à Dakar.

Le Kiriku Voice Inclusive & Creative Challenge est un évènement d'innovation technologique organisé par AI Hub Sénégal, en collaboration avec Vie Publique Sénégal, dans le cadre du projet SenHub IA.

Cette initiative vise à promouvoir l'utilisation du wolof, du pulaar et du sérère dans des applications numériques destinées notamment à l'éducation, à la santé, à l'agriculture, aux services financiers et à l'administration publique.

Les participants ont conçu des prototypes à partir de ressources vocales locales et de modèles de synthèse et de reconnaissance vocales mis à la disposition de la communauté en libre accès.

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Les solutions présentées portent notamment sur la compréhension de notions scolaires en langues nationales, l'accès aux informations sanitaires et la diffusion de l'information publique.

Le président d'AI Hub Sénégal, Daouda Tandiang Djiba, a souligné l'importance de placer les langues nationales au coeur du développement de l'intelligence artificielle pour rendre les technologies numériques plus accessibles aux populations.

"L'idée était de vraiment placer nos langues locales au centre et de les introduire dans cette technologie appelée intelligence artificielle", a-t-il expliqué lors de la cérémonie de restitution des travaux.

Il a toutefois relevé des difficultés liées à l'accès aux données et aux infrastructures de calcul nécessaires à l'entraînement des modèles d'IA.

"Pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, il faut énormément de ressources de calcul et ça, c'est un défi qui freine un peu notre écosystème", a-t-il indiqué, plaidant pour un meilleur accès aux capacités de calcul et de stockage des données au Sénégal.

Selon Daouda Tandiang Djiba, le renforcement des infrastructures nationales contribuerait à consolider la souveraineté numérique du pays et à permettre aux acteurs locaux de concevoir et d'héberger leurs propres solutions.

Il a également invité les entreprises, les institutions publiques et les organisations de la société civile à accompagner les équipes dans les tests en conditions réelles, l'amélioration des prototypes et la recherche de partenaires.

"Notre ambition est de faire passer l'écosystème de la sensibilisation à l'expérimentation, de l'expérimentation au prototype et du prototype à l'impact", a-t-il déclaré.

"Trois équipes doivent être récompensées à l'issue du challenge. Plus de deux millions de francs CFA de prix sont prévus pour les lauréats, qui bénéficieront également d'un accompagnement d'un à deux mois pour poursuivre le développement de leurs projets", a-t-il ajouté.

L'attaché de coopération chargé de l'innovation et de l'économie numérique à l'ambassade de France au Sénégal, Aymar Prigent, a insisté sur la nécessité de rendre les ressources linguistiques locales accessibles en libre accès, afin de favoriser la création de produits numériques adaptés aux réalités sénégalaises.

Il a également souligné l'importance de la formation et des collaborations entre chercheurs, étudiants, entreprises et acteurs de l'innovation.

La représentante du ministère des Télécommunications et du Numérique, Marie-Louise Diokh, a salué le potentiel des jeunes innovateurs et les a encouragés à perfectionner leurs solutions en les confrontant aux besoins réels des populations.

Elle a appelé à une mobilisation durable des pouvoirs publics, des chercheurs, des entreprises et des partenaires techniques et financiers pour favoriser le déploiement de ces innovations.

Inscrit dans les ambitions de la "Vision Sénégal 2050" et du "New Deal technologique", le programme SenHub IA entend contribuer à la formation des jeunes et au développement des usages de l'intelligence artificielle au Sénégal.