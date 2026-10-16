Ile Maurice: Des chiffres plus qu'astronomiques - De nos petites planètes et galaxies à l'univers infini

7 500 000 000 000 000 000, soit sept quintillions cinq cents quadrillions de grains de sable sur Terre, mais chaque grain représente des milliers d'étoiles dans l'espace infini. Petite étude des corps célestes au-delà de l'atmosphère terrestre. Une annéelumière correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant un an, à une vitesse de 300 000 kilomètres par seconde, soit environ 9 460 milliards de kilomètres par an. Quelques repères pour cerner le contenu de cette modeste chronique. Des faits et chiffres élémentaires. Bonjour le vertige !

Notre planète

Pour la science, elle s'est formée progressivement par l'accrétion de poussières, de roches et de petits corps célestes, il y a environ 4,6 milliards d'années. Les débris issus d'un gigantesque impact avec un corps céleste de la taille approximative de Mars auraient donné naissance à la Lune. Il faudrait 1 300 Terres pour atteindre le volume de Jupiter et 1,3 million pour celui du Soleil. La Terre n'est pas tout à fait ronde, mais légèrement aplatie aux pôles et renflée à l'équateur en raison de sa rotation.

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Elle se situe dans la galaxie dite la Voie lactée, à 26 000 années-lumière de son centre, et le Système solaire orbite autour de ce centre à environ 828 000 km/h. Le Système solaire ne compte qu'une étoile, le Soleil, tandis que la Voie lactée compte des centaines de milliards d'étoiles. Au centre de cette galaxie, un trou noir massif se trouve à environ 26 000 années-lumière de la Terre. C'est dire que la lumière a commencé son voyage il y a quelque 26 000 ans. La Voie lactée ne tourne pas autour du Soleil. Prenez un cachet contre le vertige !

Notre planète est voisine de Vénus et de Mars, qui répètent leurs positions et leurs rythmes conditionnés par la gravité. La Voie lactée compte 200 milliards d'étoiles. Notre planète est plus que minuscule. Nous ne savons pas en réalité quelle est l'étendue exacte de l'Univers ! Sachez qu'un trou noir est d'une telle gravité que même la lumière ne peut s'en échapper. L'homme a essayé de creuser la Terre. Les Russes ont atteint 12 262 mètres, soit moins de 0,2 % du rayon terrestre. Ils ont stoppé.

La Lune

La Lune suit toujours la Terre. Elle se tient latéralement de côté, mais ne la heurte jamais. Elle est en orbite. C'est pour la même raison que les satellites tournent autour de notre planète. La Lune a tendance à s'éloigner de nous de 4 centimètres par an.

Quel beau spectacle que le ciel nocturne avec la Lune. Une beauté partiellement cachée par les lumières des villes. Ce spectacle cosmique montre la Voie lactée avec ses centaines de milliards d'étoiles, de nébuleuses et de nuages de gaz et de poussières. Attention : le Soleil n'est pas jaune mais blanc. C'est la présence de l'atmosphère qui peut lui donner une teinte jaunâtre. Avant d'attaquer l'Univers, il faut se dire qu'il comprend l'espace. Et non l'inverse.

L'Univers

Nous ne voyons qu'une toute petite tranche du cosmos que domine l'Univers, qui date de 13,8 milliards d'années et qui continue de s'étendre. Son diamètre observable est estimé à 93 milliards d'années-lumière. Nous ne sommes pas au bord de l'Univers. Il est constitué d'objets et de phénomènes dans l'espace observable comprenant des centaines de milliards de galaxies et des milliards de milliards d'étoiles. Hé oh, vous êtes toujours là ? Des télescopes géants nous réservent d'autres révélations.

Une galaxie comporte dix millions à plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Comment alors observer des milliards de galaxies et l'innombrable quantité de planètes existant dans l'Univers ? Pour nous, simples humains, c'est inimaginable ! Nous ne savons pas si l'humanité est la seule civilisation de l'Univers. L'Univers poursuit son continuum sans interruption ni coupure nette. Sa dimension exacte nous échappe et sa durée reste inconnue. Reprenons nos esprits et redescendons sur Terre. D'autant que l'Univers consiste en 68 % de matière noire et d'énergie noire, l'énergie noire représentant à elle seule environ 68 %, que nous comprenons encore moins que la matière noire.

Menace des astéroïdes

Formée par l'accrétion de matériaux provenant du jeune Système solaire, notre planète est régulièrement bombardée d'astéroïdes, le plus souvent de petite taille. Il existe d'ailleurs sur Terre des cratères, preuves de leurs chutes.

Et si un jour la Terre s'arrêtait de tourner, tout volerait en éclats. Les milieux scientifiques surveillent de près le trajet et la proximité de certains astéroïdes. La Chine et les États-Unis étudient les moyens de dévier un astéroïde qui menacerait de s'écraser sur Terre. Une telle intervention aurait pour objectif de corriger sa trajectoire pour éviter tout impact. C'est ainsi que certains expliquent la disparition des dinosaures.

Ces scénarios catastrophe sont passés en revue avec des simulations. La NASA et d'autres organismes scientifiques étudient différents scénarios. Imaginez si un astéroïde mille fois plus puissant que la bombe atomique d'Hiroshima tombait sur une grande ville. Ce serait une tragédie d'évacuation en masse. Encore plus s'il pénétrait dans l'atmosphère à une vitesse de 43 000 miles à l'heure.

Comment infléchir cette vitesse ? L'idéal serait que l'on puisse suffisamment modifier sa trajectoire à l'avance. Jusqu'à présent, on a dénombré des milliers d'astéroïdes géocroiseurs. La surveillance de ces objets se poursuit. Une concertation semble être nécessaire entre la Chine et les États-Unis. Selon les experts, le risque dépend de chaque objet et de sa trajectoire. N'empêche que des simulations continuent sur les collisions avec des astéroïdes.

Ce n'est pas l'Univers, mais l'espace, qui est beaucoup plus étendu qu'on ne l'imagine, et il faudrait cesser d'entretenir cette fable qui consiste à prêcher que nous sommes le nombril de la Terre. Ces quelques données n'ont d'autre prétention que d'informer. Voilà qui nous oblige à afficher un peu plus... d'humilité. Pour les plus pessimistes, nous ne sommes que des moins que rien. À chacun de tirer ses conclusions sur la... comète.