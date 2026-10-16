Ethiopie: Le pays élue à la présidence de la 78e session du Comité exécutif du HCR

Addis Ababa — L'Éthiopie a été élue à la présidence de la 78e session du Comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), en reconnaissance de son rôle de longue date dans la protection des réfugiés et la coopération internationale, alors qu'elle accueille plus de 1,2 million de réfugiés et de demandeurs d'asile.

S'adressant aux États membres à l'issue de l'élection, l'ambassadeur Tsegab Kebebew Daka, représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Office des Nations unies à Genève et d'autres organisations internationales en Suisse, a exprimé sa gratitude envers le Groupe africain pour sa confiance, ainsi qu'envers les autres pays qui ont soutenu la candidature de l'Éthiopie.

L'ambassadeur Tsegab a souligné la tradition historique de l'Éthiopie consistant à offrir refuge aux personnes fuyant les persécutions, rappelant comment l'ancien royaume d'Aksoum avait offert sa protection aux premiers musulmans fuyant les persécutions à La Mecque au VIIe siècle.

Il a déclaré que le refus du roi d'Aksoum de livrer les réfugiés à leurs persécuteurs restait un exemple historique marquant du principe de non-refoulement, pierre angulaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

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« Bien avant que ce principe ne soit codifié dans le droit international, l'histoire de l'Éthiopie offrait déjà un exemple durable de l'importance de protéger ceux qui fuient les persécutions et de préserver la dignité des personnes en quête d'asile », a-t-il déclaré, soulignant que la protection des réfugiés transcende les frontières, les cultures et les générations.

L'ambassadeur a souligné que la protection des réfugiés relevait d'une responsabilité internationale partagée, appelant à une action collective plus forte, à un partage équitable des responsabilités et à un soutien durable aux réfugiés et aux communautés d'accueil, dans un contexte de déplacement croissant et de pression grandissante sur les ressources humanitaires.

Il a également mis en avant l'engagement de l'Éthiopie au sein du Forum mondial sur les réfugiés et le lancement de la Feuille de route de Makatet, qui s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à favoriser l'inclusion des réfugiés, leur autonomie et leur accès aux systèmes nationaux, tout en soutenant le développement des communautés d'accueil.

Il a souligné que ces initiatives menées au niveau national nécessitaient un financement international prévisible et des partenariats solides pour aboutir à des résultats durables.

S'appuyant sur l'expérience acquise par l'Éthiopie au sein du Bureau du Comité exécutif au cours des deux dernières années, l'ambassadeur Tsegab a exposé la vision de son pays pour un comité efficace, inclusif et constructif, favorisant des délibérations ciblées et offrant à tous les membres des occasions concrètes de contribuer.

Il s'est engagé à favoriser une collaboration ouverte entre les États membres, le HCR et ses dirigeants, en encourageant le dialogue et le consensus afin de concilier les points de vue divergents et de faire progresser les objectifs communs, conformément au règlement intérieur du comité.

Face à l'aggravation des besoins humanitaires et aux contraintes financières importantes, il a souligné que la réforme institutionnelle et l'efficacité devaient renforcer - et non affaiblir - la capacité du HCR à protéger les réfugiés et à apporter une aide là où elle est le plus nécessaire.

« La réforme, l'efficacité et l'utilisation responsable des ressources doivent renforcer, et non affaiblir, la capacité du HCR à assurer protection et assistance là où elles sont le plus nécessaires », a-t-il déclaré.

L'ambassadeur Tsegab a également exprimé sa gratitude à l'ambassadeur japonais Oike, président sortant, ainsi qu'au Bureau précédent pour le travail accompli au cours de l'année écoulée.

Il s'est engagé à ce que l'Éthiopie coopère étroitement avec le Comité exécutif nouvellement élu, le Haut-Commissaire, la direction du HCR et le Secrétariat afin de faire avancer les priorités communes et de renforcer le système international de protection des réfugiés.

Ces élections en Éthiopie interviennent alors que le pays continue d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés et de demandeurs d'asile, ce qui souligne à la fois ses responsabilités considérables et son engagement dans les efforts internationaux visant à renforcer la protection des réfugiés et à soutenir les communautés d'accueil.