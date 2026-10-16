Cote d'Ivoire: Fonction publique territoriale - Anne Désirée Ouloto-Lamizana réaffirme le soutien du gouvernement

À l'occasion de la 4e édition du Salon des collectivités territoriales, le 16 octobre 2026 à Abidjan, la ministre d'État Anne Désirée Ouloto-Lamizana a plaidé pour une réforme concertée, progressive et financièrement viable, adaptée aux réalités des collectivités.

Décentralisation. Donner aux collectivités territoriales les moyens humains d'assumer pleinement leurs responsabilités. C'est l'ambition défendue par Anne Désirée Ouloto-Lamizana, ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, en faveur de la mise en place d'une fonction publique territoriale en Côte d'Ivoire.

Intervenant lors d'un panel consacré aux enjeux de cette réforme, dans le cadre de la 4e édition du Salon des collectivités territoriales, elle a réaffirmé l'adhésion du gouvernement au projet. « À cette question, je voudrais apporter une réponse claire, sans détour et sans ambiguïté : oui, le gouvernement y est très favorable », a-t-elle déclaré.

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Pour la ministre d'État, la réussite de la décentralisation dépend notamment de la capacité des communes et des régions à disposer de ressources humaines qualifiées, en adéquation avec les compétences qui leur sont transférées. « Transférer des compétences sans donner aux collectivités les pleines capacités pour les exercer, c'est transférer des responsabilités sans garantir les résultats positifs », a-t-elle souligné.

La création d'une fonction publique territoriale apparaît ainsi comme un levier pour améliorer le recrutement, la formation et la gestion des carrières des agents des collectivités. L'objectif est de bâtir une administration locale plus performante, capable de répondre efficacement aux besoins des populations.

Une réforme à construire dans la concertation

Sur ce dossier, le ministère d'Etat, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration travaille avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Plusieurs questions restent toutefois à approfondir, notamment le statut des agents, les modalités de recrutement et les passerelles entre la fonction publique d'État et le futur dispositif territorial.

Anne Désirée Ouloto-Lamizana appelle donc à la prudence et à la méthode. « Une réforme d'une telle portée ne peut être ni improvisée ni imposée. Elle doit être le résultat d'une construction collective, méthodique et progressive », a-t-elle insisté.

La situation des fonctionnaires et agents de l'État déjà en poste dans les collectivités constitue également un enjeu majeur. Leurs acquis, leurs droits, leurs perspectives de carrière et leurs possibilités de mobilité devront être pris en compte dans le processus. « On ne construit pas une administration nouvelle en fragilisant ceux qui font fonctionner l'administration actuelle », a prévenu la ministre d'État.

L'équité et la viabilité financière en ligne de mire

En plus des questions statutaires, le gouvernement veut veiller à ce que la future réforme ne creuse pas les écarts entre les collectivités. Les capacités financières des communes et des régions devront être intégrées à la réflexion afin de prévenir les disparités en matière de recrutement, de qualification du personnel et de qualité des services publics.

Pour la ministre d'État, la transparence des recrutements, la formation continue, l'équité entre les territoires et la soutenabilité financière sont des conditions essentielles à la réussite du projet. D'où la nécessité d'une concertation étroite entre le gouvernement, les élus locaux, les responsables administratifs, les collectivités territoriales et les représentants des personnels.

L'enjeu dépasse ainsi la création d'un nouveau cadre administratif. Il s'agit de renforcer les capacités opérationnelles des collectivités et de rapprocher davantage l'administration des citoyens, en améliorant la qualité des services publics locaux. « Notre objectif n'est donc pas d'aller vite pour annoncer une réforme. Il est de réunir toutes les conditions permettant de la réussir durablement », a conclu Anne Désirée Ouloto-Lamizana.

Un cap est ainsi affiché : faire de la future fonction publique territoriale un instrument de modernisation de l'administration locale et un levier de développement, au service d'une décentralisation plus efficace et des populations ivoiriennes.