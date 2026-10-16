Cote d'Ivoire: Bouaké/Projet d'inclusion - Les personnes en situation de handicap militent pour la préservation de leurs droits

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d'inclusion des personnes handicapées à Bouaké (Piphb), Daouda Coulibaly, président de la Coordination des associations de personnes handicapées de la vallée du Bandama (Caph-Vb), a animé, le 12 octobre 2026, une conférence de presse au siège de ladite coordination, à Bouaké. Cette rencontre visait à présenter les résultats du dialogue communautaire ainsi que la démarche d'élaboration d'une charte d'inclusion.

Face à la presse, Daouda Coulibaly a rappelé que l'État avait pris des dispositions légales en faveur des personnes en situation de handicap. Toutefois, leur mise en oeuvre se heurte à des difficultés et à des insuffisances dans leur application.

« Cela fait qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés dans leur quotidien. Pour apporter une réponse à ces difficultés et veiller à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap, nous avons décidé de mettre en oeuvre ce projet », a-t-il fait savoir.

Il a précisé que l'objectif était d'oeuvrer véritablement de concert avec les collectivités locales et les autorités afin de favoriser l'inclusion des personnes handicapées à Bouaké.

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De son côté, Carine Keffa, présidente de la Commission régionale des droits de l'Homme (Crdh), a assuré que son institution soutiendrait la mise en oeuvre des différentes résolutions adoptées par l'ensemble des parties prenantes. « Il s'agit de préserver les droits des personnes en situation de handicap et de faciliter leur inclusion », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Ibrahim Ouattara, responsable des ressources humaines à la Protection sociale, représentant le directeur régional de la Protection sociale de Gbêkê, a révélé que le projet avait permis l'adoption de 57 résolutions couvrant plusieurs secteurs d'activité, notamment le transport, l'état civil, la mairie de Bouaké, le Conseil régional de Gbêkê et la santé.

« La mise en oeuvre de ces différentes résolutions apporterait un ouf de soulagement aux personnes en situation de handicap », a-t-il assuré.