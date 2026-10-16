Cote d'Ivoire: Divo - La Direction générale des cultes forme les associations à la nouvelle loi sur les OSC

En marge de la 65e édition du pèlerinage de l'Église « Aime ton prochain comme toi-même », qui s'est tenue du 9 au 11 octobre 2026 autour du thème « Cohésion sociale et paix », le directeur de la Vie cultuelle, des OEuvres et Missions religieuses, Kourouma Lassana, a animé, au nom de la Direction générale des cultes (Dgc), une conférence sur la nouvelle loi régissant les associations cultuelles en Côte d'Ivoire.

Cette conférence s'est tenue le 10 octobre 2026. Il s'agissait de la loi n° 2025-386 du 11 juin 2025 portant ratification de l'ordonnance relative aux organisations de la société civile, qui a abrogé l'ancienne loi de 1960 sur les associations.

Devant un parterre de fidèles, de responsables religieux et d'autorités coutumières, le directeur a levé toute équivoque sur cette loi de la République. « Cette loi n'est pas faite contre les hommes de Dieu. L'objectif est d'encadrer le milieu, de leur permettre d'exercer librement et surtout de les protéger. Il s'agit également de leur faire connaître la spécificité des organisations cultuelles, ainsi que leurs droits et leurs obligations. Nous voulons surtout les sensibiliser à la retenue et au respect de l'ordre public », a-t-il assuré.

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Poursuivant, M. Kourouma a expliqué les spécificités des organisations cultuelles, leurs droits et leurs obligations. Il a insisté sur la retenue dans les prédications et le strict respect de l'ordre public. Cette mise au point intervient dans un contexte où certaines dérives sont parfois observées.

Saluant la présence des communautés musulmanes, catholiques, évangéliques et des Églises révélées d'Afrique, il a également mis en avant l'existence, à Divo, de deux cadres de dialogue remarquables : la plateforme des communautés chrétiennes et la plateforme des confessions religieuses.

Évoquant le pèlerinage de l'Église « Aime ton prochain comme toi-même », il a encouragé les actions de la communauté en faveur de la cohésion sociale. Il a exhorté ses membres à demeurer engagés dans cette dynamique, conformément à la vision gouvernementale du vivre-ensemble.

Prenant la parole, le suprême Lazare Okagnana, premier responsable de l'Église, a exprimé sa gratitude aux autorités et aux dignitaires religieux présents. Il a rappelé la vocation spirituelle de sa communauté, fondée sur la prière, le pardon, le partage et l'amour du prochain.

À travers cette édition, l'Église réaffirme son engagement en faveur du vivre-ensemble, de l'amour du prochain et de la fraternité. Venus de différents horizons, les fidèles ont passé trois jours dans la prière et les enseignements bibliques, dans un esprit de communion fraternelle.