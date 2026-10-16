Cote d'Ivoire: Adjamé/Affaire Fousseny Konaté - Le Conseil municipal répond aux accusations et vise la mi-2027 pour ses chantiers

Le Conseil municipal d'Adjamé a apporté des clarifications à la suite des déclarations de Fousseny Konaté, cadre du Rhdp à la mairie, et annoncé la livraison des ouvrages concernés avant la mi-2027.

Le Conseil municipal d'Adjamé sort de son silence. Face aux critiques formulées par Fousseny Konaté sur la gestion de la commune, l'institution municipale a tenu à apporter sa version des faits. Dans une déclaration lue le vendredi 16 octobre 2026, à la mairie, le conseiller municipal Bamba Soumailla a répondu aux principales accusations, tout en réaffirmant la volonté de l'équipe municipale d'accélérer la réalisation des projets annoncés.

« Notre responsabilité est de rendre compte, d'expliquer et de préserver la confiance entre les citoyens et leurs institutions », a-t-il déclaré. Tout en reconnaissant que « la critique de l'action publique est un droit fondamental », le porte-parole du Conseil municipal a appelé à un débat public fondé sur des faits vérifiables.

Le 3 octobre dernier, à Abidjan, Fousseny Konaté avait annoncé la couleur : « Le moment de palabres, cela vient ! On ne court pas après le palabre. Il faut qu'on se calme un peu... » Ses interventions portaient notamment sur la construction d'un commissariat et la réhabilitation des foyers de jeunes à Adjamé, dans le nord d'Abidjan.

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Selon lui, certains projets figurent dans les documents de la mairie sans se traduire concrètement sur le terrain. « On a les documents, mais on ne parle pas, on n'est pas pressé », avait-il affirmé, avant de prévenir : « le moment de parler viendra ».

Le taux d'exécution financière au coeur du débat

En réponse aux critiques sur l'existence de certains ouvrages et aux soupçons selon lesquels les fonds prévus pour leur réalisation auraient servi à acquérir des véhicules, le Conseil municipal s'appuie sur les données de sa Direction financière. Selon les documents évoqués dans la déclaration, le taux d'exécution financière des dépenses d'investissement concernées s'établit à environ 4 %.

« Près de 96 % des crédits considérés n'ont pas fait l'objet d'une exécution financière », a précisé Bamba Soumailla. Il a expliqué que les prestataires concernés devaient préfinancer les travaux et que les paiements de la commune étaient soumis aux procédures en vigueur ainsi qu'à la justification des prestations réalisées.

Pour le Conseil municipal, « un retard dans la réalisation d'un ouvrage ne constitue pas, à lui seul, la preuve d'un détournement de fonds publics ». Concernant les véhicules évoqués, il a appelé à distinguer le patrimoine communal des biens privés et à vérifier les montants avancés à partir de documents probants.

La déclaration est également revenue sur une autre formule attribuée à Fousseny Konaté : « Au temps du regretté maire Dembélé, tout le monde mangeait ».

En réponse, Bamba Soumailla a rappelé que le budget communal « n'est pas un gâteau à partager », mais un instrument au service de l'intérêt général. « Le véritable partage auquel nous croyons est celui des fruits du développement, au bénéfice de toutes les populations d'Adjamé », a-t-il soutenu.

« À Adjamé, quand tu parles, tu es mort »

Autre sujet de désaccord : cette phrase attribuée à Fousseny Konaté, que le Conseil municipal juge préoccupante, estimant qu'elle laisse entendre que la liberté d'expression pourrait exposer les citoyens à des menaces contre leur vie. « À Adjamé, critiquer l'action municipale est un droit. La liberté d'expression doit être respectée et la sécurité de chacun préservée », a insisté Bamba Soumailla.

Il a invité les personnes disposant d'éléments précis sur d'éventuelles menaces ou violences à saisir les autorités judiciaires et sécuritaires compétentes.

Le porte-parole du Conseil municipal a également exprimé son indignation face à l'évocation de la mémoire de Hadja Nabintou Cissé dans cette controverse. « Nos disparus méritent le repos, nos familles méritent le respect et le débat public mérite de la hauteur », a-t-il déclaré, appelant au respect des défunts et à la responsabilité dans les échanges publics.

Mi-2027, l'échéance annoncée

Au-delà de la polémique, le Conseil municipal reconnaît que certains projets ont accusé des retards par rapport aux calendriers initialement prévus. Il assure toutefois qu'ils ne sont pas abandonnés et affirme vouloir renforcer le suivi des prestataires afin d'accélérer leur réalisation.

L'objectif affiché est de livrer les ouvrages concernés avant la mi-2027. « Notre ambition n'est pas de multiplier les annonces, mais de transformer les engagements en réalisations concrètes, utiles et durables », a déclaré Bamba Soumailla.

En conclusion, le Conseil municipal a appelé les acteurs de la société civile, les leaders communautaires, les professionnels des médias et les populations à privilégier les informations vérifiées et les échanges constructifs. « Une accusation répétée ne devient pas une vérité établie. Une prévision budgétaire ne constitue pas une dépense effective », a-t-il rappelé.