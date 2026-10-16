Cote d'Ivoire: UNESCO - Le pays met en avant les priorités du Groupe Afrique au Conseil exécutif

À l'occasion de la 225e session du Conseil exécutif de l'Unesco, S. E. Mme Bakayoko-Ly Ramata, vice-présidente du Groupe Afrique au Conseil exécutif et ambassadrice, déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Unesco, a fait une déclaration le 9 octobre 2026.

Abordant plusieurs secteurs, son intervention a mis en avant les préoccupations du continent africain devant le Conseil. Évoquant la récente visite de Sa Sainteté le pape Léon XIV à l'Unesco, Bakayoko-Ly Ramata a rappelé, dans un contexte international marqué par de nombreux conflits, l'importance du dialogue et la contribution de l'éducation, de la culture, de la science et de l'information à la construction de la paix.

Abordant la question de l'éducation, elle a invité à traduire davantage la Recommandation de 2023 sur l'éducation pour la paix dans les programmes scolaires et dans la formation des enseignants. Elle a également plaidé pour des financements adaptés aux contextes nationaux ainsi que pour l'intégration des contenus de l'Histoire générale de l'Afrique dans les programmes et les manuels scolaires.

Défendant clairement la priorité accordée à l'Afrique, elle a soutenu que celle-ci devait se traduire dans les budgets, se vérifier dans les réalisations et se refléter dans le quotidien des populations.

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Poursuivant son intervention, elle a salué le directeur général pour les réformes ambitieuses engagées dans le cadre de l'initiative « Unesco 80 », visant à renforcer la gouvernance de l'organisation, son action et l'impact de ses programmes sur le terrain, afin de faire de l'Unesco une organisation véritablement au service des peuples.

Évoquant les liens entre culture et nature, elle a rappelé que la préservation de la biodiversité implique nécessairement la protection des langues, des savoirs et des pratiques grâce auxquels les communautés africaines connaissent leur environnement et en assurent la transmission.

Pour conclure, à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, au Sénégal, la vice-présidente a salué l'initiative en faveur d'une trêve olympique. Elle a relayé l'appel du Groupe Afrique à faire de cet événement un message de paix adressé à la jeunesse.