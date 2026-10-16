Congo-Kinshasa: Recensement général en RDC - À Kinshasa, les chefs de quartier appellent les habitants à collaborer

Les opérations de cartographie censitaire du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2) se poursuivent à Kinshasa.

Ce vedredi16 octobre, dans les quartiers Kingabwa, Ndanu et Industriel, dans la commune de Limete, les autorités locales et les opérateurs cartographes ont sensibilisé les habitants à l'importance de cette opération préparatoire au dénombrement de la population.

Le chef du quartier Industriel, Mayundo Kwezi Isidore, appelle les habitants à leur réserver un bon accueil et à collaborer avec eux.

« C'est pour notre intérêt. C'est sur la base des chiffres recueillis que le gouvernement pourra prendre des décisions », explique-t-il.

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Selon Mayundo Kwezi Isidore, les données du recensement peuvent aider les autorités à mieux identifier les besoins de la population, notamment en matière d'écoles et de structures sanitaires.

Il estime que les résultats permettront de mieux orienter la répartition des infrastructures en fonction des besoins constatés dans les différentes zones.

Le chef de quartier explique également que le suivi des opérations s'appuie sur les responsables locaux. Les chefs de rue transmettent les informations à leurs chefs de localité, qui les font ensuite remonter au niveau du quartier.

Une opération gratuite

À Kingabwa et Ndanu, les opérateurs cartographes ont rencontré les ménages pour présenter leur mission, expliquer le déroulement de la cartographie et répondre aux questions des habitants. À Ndanu, ils se sont également rendus dans des églises, des boutiques et un centre de santé faisant office de maternité.

Les équipes ont rappelé que la cartographie censitaire est entièrement gratuite et qu'aucun paiement ne doit être exigé des ménages.

Le chef du quartier Industriel insiste lui aussi sur ce point et invite les habitants à accueillir les agents chargés du recensement.

Le lundi 12 octobre 2026, les chefs de brigade ont reçu leur matériel de travail lors d'une cérémonie organisée aux entrepôts du Programme alimentaire mondial (PAM), dans la commune de Limete. Les équipements distribués comprennent notamment des tablettes, des sacs à dos équipés de panneaux solaires, des tenues de terrain, des bottes, des imperméables, des batteries externes et des kits Starlink.

La cartographie censitaire permet de reconnaître les zones à couvrir et de recueillir les informations nécessaires à la préparation du dénombrement exhaustif de la population et de l'habitat.

Les opérations concernent toutes les communes de Kinshasa avant leur extension aux autres provinces de la République démocratique du Congo.